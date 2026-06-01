Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют на 1 июня. Сколько стоит доллар, евро и злотый в первый день лета — читайте на сайте Фокус.

Лето в Украине началось с роста курса евро и злотого. В то же время доллар "застрял" на прежнем уровне после недавнего подорожания до рекордных показателей. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Какой официальный курс валют в Украине 1 июня

НБУ установил официальный курс доллара его на уровне 44,26 грн. До этого в течение прошлой недели американская валюта дорожала, что привело к обновлению рекордных показателей.

НБУ скорректировал курс злотого в сторону роста Фото: Из открытых источников

Евро прибавил в цене сразу 12 копеек. Официальный курс европейской валюты составляет 51,55 грн.

Подорожал и польский злотый. Его курс вырос на 5 копеек — до 12,19 грн.

Курс валют в банках и обменниках

Украинские банки также несколько скорректировали курсы доллара и евро, но изменения произошли в пределах нескольких копеек:

Відео дня

доллар: покупка — 44,03 грн, продажа — 44,48 грн;

евро: покупка — 51,27 грн, продажа — 51,85 грн.

В то же время злотый остается на прежнем уровне: курс покупки составляет 11,80 грн, а продажи — 12,40 грн.

В банках Украины средний курс продажи доллара составляет 44,48 грн, а курс евро — 51,85 грн

Пункты обмена валют также обновили средние показатели по Украине:

доллар: покупка — 44,12 грн, продажа — 44,23 грн;

евро: покупка — 51,60 грн, продажа — 51,80 грн;

злотый: покупка — 12,04 грн, продажа — 12,15 грн.

Курс валют на межбанке

На межбанковском рынке 29 мая иностранная валюта также подорожала. Торги долларом проходили довольно стабильно, а рост составил всего 1 копейку. По итогам сессии курс покупки доллара составил 44,27 грн, продажи — 44,30 грн.

Евро продемонстрировал более заметную динамику. Его курс вырос на 10 копеек, хотя в течение торгов наблюдалось и кратковременное снижение. По результатам сессии европейскую валюту зафиксировали на уровне 51,58 грн за покупку и 51,60 грн за продажу.

Напомним, последний раз рекордный курс доллара зафиксировали 27 мая. Тогда Нацбанк повысил официальную стоимость американской валюты до 44,27 грн.