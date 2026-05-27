Україна зустріла місію МВФ із проваленими обіцянками, адже напередодні Верховна Рада не змогла проголосувати за одне з ключових зобов'язань перед Фондом. Тож Фокус запитав у експерта, що буде з траншем на 8,1 млрд доларів.

Сьогодні, 27 травня, до Києва прибула місія Міжнародного валютного фонду для першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF), у межах якої Україна може отримати 8,1 млрд доларів протягом чотирьох років. Переговори стартують на тлі невиконання частини ключових зобов’язань перед Фондом та проваленого голосування у Верховній Раді буквально за день до візиту місії, зауважив у коментарі Фокусу економіст Центру економічної стратегії Максим Самойлюк.

Зазначимо, що про початок роботи місії повідомила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочала сьогодні зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування та консультацій 2026 року за Статтею IV Угод МВФ. Дискусії фокусуватимуться на макроекономічній політиці та ключових структурних реформах", — заявила вона.

Проте основною темою для України може стати не сам перегляд програми, а проблеми з виконанням власних обіцянок перед Фондом.

Верховна Рада України не змогла проголосувати за законопроєкт про оподаткування посилок з-за кордону

Провал голосування перед приїздом місії МВФ до Києва

Нагадаємо, 26 травня, за день до приїзду місії МВФ, Верховна Рада не підтримала одну з податкових реформ, на якій наполягав Фонд, а саме, законопроєкт про оподаткування ПДВ міжнародних посилок вартістю до 150 євро.

Економіст Максим Самойлюк вважає, що це створює серйозний ризик для переговорів щодо нового траншу.

Головний ризик зараз полягає у тому, що Верховна Рада провалила голосування за одне з ключових зобов'язань за день до приїзду в Київ місії МВФ. Це — голосування за оподаткування посилок до 150 євро

"Від цієї місії залежить, чи отримаємо ми наступний транш фінансування МВФ у червні. Ще один провал України у виконанні власних обіцянок точно буде у фокусі обговорень та повпливає на результат місії", — зазначив експерт.

Україна виконала лише частину податкових вимог

Експерт нагадав, що Верховна Рада мала ще до кінця березня 2026 року ухвалити пакет податкових заходів, що складався з чотирьох ключових пунктів:

продовження військового збору 5%; оподаткування цифрових платформ ("податок на OLX"); ПДВ для ФОП; оподаткування посилок з-за кордону.

"Під цим зобов'язанням поставив підпис президент, а також прем'єр та міністр фінансів. Їх призначають депутати Ради. Пакет складається з чотирьох частин. Виконана лише одна — запровадження постійної дії військового збору 5%. ПДВ для ФОП — на паузі після перемовин з МВФ. А ще дві обіцянки залишаються невиконаними. Йдеться про "податок на OLX" та оподаткування міжнародних посилок", — нагадав Максим Самойлюк.

"Виконана тільки одна — запровадження постійної дії військового збору 5%", — пояснив Самойлюк.

Що сталося з іншими вимогами МВФ

За словами експерта, закон про ПДВ для ФОП наразі поставили "на паузу" після переговорів із МВФ, а "податок на OLX" депутати підтримали лише у першому читанні, а закон про ПДВ на посилки провалили.

Нардепи не підтримали правки до законопроєкту №12360, які стосувалися оподаткування посилок. Депутати не змогли навіть відправити документ на повторне друге читання. Наразі посилки вартістю до 150 євро поки не обкладатимуть 20% ПДВ, а пільга залишається чинною

Економіст наголосив, що навіть після пропущеного дедлайну у парламенту був час виправити ситуацію до приїзду місії.

"Було важливо встигнути до приїзду експертів МВФ, щоб показати їм прогрес. Але вийшло так, що показали провал", — сказав Самойлюк.

Чи може Україна залишитися без грошей МВФ

Наразі експерти не прогнозують автоматичної відмови у фінансуванні, однак визнають: переговори стали значно складнішими.

"Це точно буде у фокусі обговорень і не полегшить для нас перемовини з місією", — вважає Самойлюк.

Місія МВФ у Києві також проводитиме консультації за статтею IV Угод МВФ — щорічним оцінюванням економічної ситуації в Україні.

Важливо

Під час переговорів сторони обговорюватимуть, зокрема, стан держфінансів, бюджетну політику, інфляцію, податкові реформи та структурні зміни в економіці.

Саме після завершення місії стане зрозуміло, чи отримає Україна черговий транш фінансування та наскільки критичними для МВФ стали останні провали у Верховній Раді.

Нагадаємо, фінансовий експерт Сергій Фурса також зазначив, що 2025 року імпорт через посилки склав 8 млрд доларів, а це "шалена сума". "Чому наявність такої діри ненормальна? Бо ми просто маємо ситуацію, коли податки платять з усього, окрім китайського імпорту", — зокрема, зауважив Фурса.