Рада провалила голосування: закон про податок на посилки з AliExpress та Temu не ухвалили

Верховна Рада України не змогла проголосувати за законопроєкт щодо оподаткування посилок з-за кордону.

Нардепи не підтримали правки до законопроєкту №12360, які стосувалися оподаткування посилок. Про це повідомляє канал "Новини.LIVE"

У документі передбачалося скасування пільгового порогу на посилки до 150 євро. Відтак інціатива була провалена. Її підтримали лише 222 нардепа з 226 мінімально необхідних.

Крім того, депутати не змогли навіть відправити документ на повторне друге читання. Наразі посилки вартістю до €150 поки не обкладатимуть 20% ПДВ, а пільга залишається чинною.

Варто зазначити, що в українському суспільстві документ викликав різку критику, а також значний спротив серед нардепів. Адже ця ініціатива призвела до можливого подорожчання товарів із AliExpress, Temu та інших закордонних маркетплейсів для українців.

Крім того, цей законопроєкт є частиною зобов’язань України перед МВФ та ЄС. У Мінфіні підрахували, що зібрані податки дозволять додатково отримувати близько 10 млрд грн на рік.

Нагадаємо, перед голосуванням президент Володимир Зеленський провів зустріч із фракцією "Слуга народу", керівництвом парламенту та уряду, де також обговорював голосування за цей та інші законопроєкти. Після зустрічі нардепка Ольга Василевська–Смаглюк заявила, що президент закликав парламент до єдності.

Натомість фінансовий експерт Сергій Фурса вже писав, що минулого року імпорт через посилки склав 8 млрд доларів, що є "шаленою сумою".