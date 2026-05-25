До листопада є шанс завершити "гарячу" фазу війни: що Зеленський сказав своїм депутатам під час зустрічі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з фракцією "Слуга народу". Під час зустрічі нардепи обговорювали з главою держави завершення "гарячої" фази війни, мирні переговори, членство України в ЄС та голосування Ради за законопроєкти, що дозволять отримати фінансування МВФ.

Крім того, український президент зізнався, що "великими зусиллями не допускає переговорів про Україну, але без України, проте визнав, що такий трек, на жаль, є". Також він закликав нардепів до єдності. Про подробиці зустрічі розповіла нардепка Ольга Василевська–Смаглюк.

"Левова частка часу була присвячена перспективі завершення гарячої фази війни. Президент зазначив, що до листопада розглядається можливість, за умови надання гарантій безпеки, завершити гарячу фазу. Зараз у нас є перевага на фронті, якою можна скористатись. Основна мета — не дати РФ можливість обманути і після короткої перерви розпочати нові бойові дії, новий наступ", — розповіла вона.

За її словами, Володимир Зеленський сказав, що від Європи очікується, хто зараз буде модератором мирного треку від них, а також що України очікує делегацію зі США найближчим часом.

Вступ України до ЄС

За словами, президента України, народні депутати виконали абсолютно всі вимоги для відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу в ЄС — до літа їх мають відкрити. Про цю тему також багато говорили на зустрічі.

"Президент сказав, що ми, народні депутати, виконали абсолютно всі вимоги для відкриття всіх переговорних кластерів і до літа їх мають відкрити. Щодо питання асоційованого членства без права голосу і без торгово-економічних перспектив це членство не дасть українцям відчуття справедливості", — переказує діалог політикиня.

Голосування депутатів у Раді

Також Володимир Зеленський обговорив із своєю фракцією голосування за важливі законопроєкти.

"Щодо голосувань у ВР, є домовленість перед місією МВФ продемонструвати єдність навколо законопроектів про закупівлі і про посилки (те, що зашито в Митний кодекс), а далі побачимо. Голосів на законопроект по SEPA досі немає, бо ніхто Президенту не доніс цінність цього закону, на жаль. Буду працювати над цим", — розповіла Василевська–Смаглюк.

Крім того, за словами депутатки, Володимир Зеленський вислухав багато запитань, що "не були його пріоритетами".

"Варто вкотре зазначити, що Президент дуже терпляче вислуховував запитання депутатів стосовно незадоволеності очільниками ОВА, мерами, проблем ВПО тощо, що загалом не є його пріоритетами зараз, під час війни", — підсумувала вона.

Мирні переговори: що відомо

Нагадаємо, що Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що тристоронні переговори США з Росією та Україною щодо завершення війни в Україні наразі призупинені, бо Сполучені Штати Америки "не хочуть проводити нескінченні зустрічі, якщо вони ні до чого не призводять".

Натомість 11 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна разом зі Сполученими Штатами продовжує працювати над дипломатичними механізмами завершення війни та питанням обміну полоненими. За його словами, міністр оборони Рустем Умєров під час візиту до США обговорив можливі переговори на рівні лідерів, а також нові міжнародні домовленості у сфері оборонних технологій.