До ноября есть шанс завершить "горячую" фазу войны: что Зеленский сказал своим депутатам во время встречи

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с фракцией "Слуга народа". Во время встречи нардепы обсуждали с главой государства завершение "горячей" фазы войны, мирные переговоры, членство Украины в ЕС и голосование Рады за законопроекты, которые позволят получить финансирование МВФ.

Кроме того, украинский президент признался, что "большими усилиями не допускает переговоров об Украине, но без Украины, однако признал, что такой трек, к сожалению, есть". Также он призвал нардепов к единству. О подробностях встречи рассказала нардеп Ольга Василевская-Смаглюк.

"Львиная доля времени была посвящена перспективе завершения горячей фазы войны. Президент отметил, что до ноября рассматривается возможность, при условии предоставления гарантий безопасности, завершить горячую фазу. Сейчас у нас есть преимущество на фронте, которым можно воспользоваться. Основная цель — не дать РФ возможность обмануть и после короткого перерыва начать новые боевые действия, новое наступление", — рассказала она.

По ее словам, Владимир Зеленский сказал, что от Европы ожидается, кто сейчас будет модератором мирного трека от них, а также что Украина ожидает делегацию из США в ближайшее время.

Вступление Украины в ЕС

По словам, президента Украины, народные депутаты выполнили абсолютно все требования для открытия всех переговорных кластеров по вступлению в ЕС — до лета их должны открыть. Об этой теме также много говорили на встрече.

"Президент сказал, что мы, народные депутаты, выполнили абсолютно все требования для открытия всех переговорных кластеров и до лета их должны открыть. По вопросу ассоциированного членства без права голоса и без торгово-экономических перспектив это членство не даст украинцам ощущение справедливости", — пересказывает диалог политик.

Голосование депутатов в Раде

Также Владимир Зеленский обсудил со своей фракцией голосование за важные законопроекты.

"Относительно голосований в ВР, есть договоренность перед миссией МВФ продемонстрировать единство вокруг законопроектов о закупках и о посылках (то, что зашито в Таможенный кодекс), а дальше увидим. Голосов на законопроект по SEPA до сих пор нет, потому что никто Президенту не донес ценность этого закона, к сожалению. Буду работать над этим", — рассказала Василевская-Смаглюк.

Кроме того, по словам депутата, Владимир Зеленский выслушал много вопросов, которые "не были его приоритетами".

"Стоит еще раз отметить, что Президент очень терпеливо выслушивал вопросы депутатов относительно недовольства руководителями ОГА, мэрами, проблем ВПЛ и т.д., что в целом не является его приоритетами сейчас, во время войны", — подытожила она.

Мирные переговоры: что известно

Напомним, что Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что трехсторонние переговоры США с Россией и Украиной по завершению войны в Украине пока приостановлены, потому что Соединенные Штаты Америки "не хотят проводить бесконечные встречи, если они ни к чему не приводят".

Зато 11 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вместе с Соединенными Штатами продолжает работать над дипломатическими механизмами завершения войны и вопросом обмена пленными. По его словам, министр обороны Рустем Умеров во время визита в США обсудил возможные переговоры на уровне лидеров, а также новые международные договоренности в сфере оборонных технологий.