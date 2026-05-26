Рада провалила голосование: закон о налоге на посылки с AliExpress и Temu не приняли

Верховная Рада Украины не смогла проголосовать за законопроект о налогообложении посылок из-за рубежа.

Верховная Рада Украины не смогла проголосовать за законопроект о налогообложении посылок из-за границы. Нардепы не поддержали правки к законопроекту №12360, которые касались налогообложения посылок. Об этом сообщает канал "Новини.LIVE"

В документе предусматривалась отмена льготного порога на посылки до 150 евро. Поэтому инциатива была провалена. Ее поддержали лишь 222 нардепа из 226 минимально необходимых.

Кроме того, депутаты не смогли даже отправить документ на повторное второе чтение. Сейчас посылки стоимостью до €150 пока не будут облагать 20% НДС, а льгота остается в силе.

Стоит отметить, что в украинском обществе документ вызвал резкую критику, а также значительное сопротивление среди нардепов. Ведь эта инициатива привела к возможному подорожанию товаров с AliExpress, Temu и других зарубежных маркетплейсов для украинцев.

Відео дня

Кроме того, этот законопроект является частью обязательств Украины перед МВФ и ЕС. В Минфине подсчитали, что собранные налоги позволят дополнительно получать около 10 млрд грн в год.

Напомним, перед голосованием президент Владимир Зеленский провел встречу с фракцией "Слуга народа", руководством парламента и правительства, где также обсуждал голосование за этот и другие законопроекты. После встречи нардеп Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что президент призвал парламент к единству.

Зато финансовый эксперт Сергей Фурса уже писал, что в прошлом году импорт через посылки составил 8 млрд долларов, что является "бешеной суммой".