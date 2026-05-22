В Верховной Раде готовятся к отмене действующей льготы для посылок стоимостью до 150 евро. Голосование по законопроекту о новых правилах налогообложения международных отправлений должно состояться уже на следующей неделе.

Часть украинских депутатов, которые ранее выступали против изменения налога на посылки, уже пересмотрели свою позицию. Об этом сказал глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев, передает "РБК-Украина" со ссылкой на круглый стол, где обсуждались нововведения в налоговом законодательстве Украины.

"Я прогнозирую большую вероятность его поддержки", — отметил Гетманцев во время круглого стола по изменениям в налоговом законодательстве.

Новые правила предусмотрены законопроектами №15112-Д и №12360. Документы должны гармонизировать украинское законодательство с нормами ЕС и возлагают обязанность администрирования НДС на иностранные маркетплейсы и онлайн-платформы.

AliExpress и Temu продолжат работать в Украине после введения налога на посылки, уверяют в Минфине

Что ждет покупателей "Алиэкспресс" и "Тему"

В обществе активно обсуждают, не приведет ли отмена льготы к выходу с украинского рынка таких платформ, как AliExpress, Temu или других международных сервисов доставки.

В Министерстве финансов уверяют, что этого не произойдет, ведь аналогичная модель налогообложения действует в Европейском Союзе еще с 2021 года, однако ни один крупный маркетплейс не прекратил работу.

"Украина — это более 30 млн клиентов. Похожий путь уже прошли десятки других рынков мира", — пояснили в Минфине.

Там также отметили, что новые правила будут касаться не запрета работы платформ, а изменения механизма уплаты налогов при продаже товаров украинским покупателям.

Отмена льготы на международные посылки — что известно

Отметим, что идею отмены льготы на посылки до 150 евро Даниил Гетманцев продвигает еще с 2024 года. Тогда он заявлял, что нынешняя система создает "перекосы в налогообложении", ведь украинские производители платят НДС, тогда как иностранные продавцы фактически получают налоговое преимущество.

"Мы почему-то поддерживаем иностранного товаропроизводителя. Наш производитель платит НДС, а тот, кто производит товар в условном Китае, — нет", — объяснял тогда глава налогового комитета.

Отдельно отмечается, что принятие законопроекта является одним из условий меморандума с МВФ, которое Украина должна выполнить до конца мая. Также эта норма может войти в условия финансовой поддержки от Европейского Союза.

Напомним, финансовый эксперт Сергей Фурса уже писал, что в прошлом году импорт через посылки составил 8 млрд долларов, что является "бешеной суммой".