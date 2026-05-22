У Верховній Раді готуються до скасування чинної пільги для посилок вартістю до 150 євро. Голосування щодо законопроєкту про нові правила оподаткування міжнародних відправлень має відбутися вже наступного тижня.

Частина українських депутатів, які раніше виступали проти зміни податку на посилки, уже переглянули свою позицію. Про це сказав голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев, передає "РБК-Україна" із посиланням на круглий стіл, де обговорювалися нововведення у податковому законодавстві України.

"Я прогнозую більшу ймовірність його підтримки", — зазначив Гетманцев під час круглого столу щодо змін у податковому законодавстві.

Нові правила передбачені законопроєктами №15112-Д та №12360. Документи мають гармонізувати українське законодавство з нормами ЄС і покладають обов’язок адміністрування ПДВ на іноземні маркетплейси та онлайн-платформи.

AliExpress і Temu продовжать працювати в Україні після введення податку на посилки, запевняють у Мінфіні

Що чекає на покупців "Аліекспрес" і "Тему"

У суспільстві активно обговорюють, чи не призведе скасування пільги до виходу з українського ринку таких платформ, як AliExpress, Temu чи інших міжнародних сервісів доставки.

У Міністерстві фінансів запевняють, що цього не станеться, адже аналогічна модель оподаткування є чинною в Європейському Союзі ще з 2021 року, однак жоден великий маркетплейс не припинив роботу.

"Україна — це понад 30 млн клієнтів. Схожий шлях уже пройшли десятки інших ринків світу", — пояснили у Мінфіні.

Там також зазначили, що нові правила стосуватимуться не заборони роботи платформ, а зміни механізму сплати податків під час продажу товарів українським покупцям.

Скасування пільги на міжнародні посилки — що відомо

Зазначимо, що ідею скасування пільги на посилки до 150 євро Данило Гетманцев просуває ще від 2024 року. Тоді він заявляв, що нинішня система створює "перекоси в оподаткуванні", адже українські виробники сплачують ПДВ, тоді як іноземні продавці фактично отримують податкову перевагу.

"Ми чомусь підтримуємо іноземного товаровиробника. Наш виробник платить ПДВ, а той, хто виробляє товар в умовному Китаї, — ні", — пояснював тоді голова податкового комітету.

Окремо зазначається, що ухвалення законопроєкту є однією з умов меморандуму з МВФ, яку Україна має виконати до кінця травня. Також ця норма може увійти до умов фінансової підтримки від Європейського Союзу.

Нагадаємо, фінансовий експерт Сергій Фурса вже писав, що минулого року імпорт через посилки склав 8 млрд доларів, що є "шаленою сумою".