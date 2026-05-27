Украина встретила миссию МВФ с проваленными обещаниями, ведь накануне Верховная Рада не смогла проголосовать за одно из ключевых обязательств перед Фондом. Поэтому Фокус спросил у эксперта, что будет с траншем на 8,1 млрд долларов.

Сегодня, 27 мая, в Киев прибыла миссия Международного валютного фонда для первого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF), в рамках которой Украина может получить 8,1 млрд долларов в течение четырех лет. Переговоры стартуют на фоне невыполнения части ключевых обязательств перед Фондом и проваленного голосования в Верховной Раде буквально за день до визита миссии, отметил в комментарии Фокусу экономист Центра экономической стратегии Максим Самойлюк.

Отметим, что о начале работы миссии сообщила постоянная представительница МВФ в Украине Пришила Тофано.

"Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начала сегодня встречи с представителями власти Украины и другими партнерами в контексте первого пересмотра программы расширенного финансирования и консультаций 2026 года по Статье IV Соглашений МВФ. Дискуссии будут фокусироваться на макроэкономической политике и ключевых структурных реформах", — заявила она.

Однако основной темой для Украины может стать не сам пересмотр программы, а проблемы с выполнением собственных обещаний перед Фондом.

Верховная Рада Украины не смогла проголосовать за законопроект о налогообложении посылок из-за рубежа

Провал голосования перед приездом миссии МВФ в Киев

Напомним, 26 мая, за день до приезда миссии МВФ, Верховная Рада не поддержала одну из налоговых реформ, на которой настаивал Фонд, а именно, законопроект о налогообложении НДС международных посылок стоимостью до 150 евро.

Экономист Максим Самойлюк считает, что это создает серьезный риск для переговоров по новому траншу.

Главный риск сейчас заключается в том, что Верховная Рада провалила голосование за одно из ключевых обязательств за день до приезда в Киев миссии МВФ. Это — голосование за налогообложение посылок до 150 евро

"От этой миссии зависит, получим ли мы следующий транш финансирования МВФ в июне. Еще один провал Украины в выполнении собственных обещаний точно будет в фокусе обсуждений и повлияет на результат миссии", — отметил эксперт.

Украина выполнила лишь часть налоговых требований

Эксперт напомнил, что Верховная Рада должна была еще до конца марта 2026 года принять пакет налоговых мер, состоящий из четырех ключевых пунктов:

продление военного сбора 5%; налогообложение цифровых платформ ("налог на OLX"); НДС для ФЛП; налогообложение посылок из-за рубежа.

"Под этим обязательством поставил подпись президент, а также премьер и министр финансов. Их назначают депутаты Рады. Пакет состоит из четырех частей. Выполнена только одна — введение постоянного действия военного сбора 5%. НДС для ФЛП — на паузе после переговоров с МВФ. А еще два обещания остаются невыполненными. Речь идет о "налоге на OLX" и налогообложении международных посылок", — напомнил Максим Самойлюк.

"Выполнена только одна — введение постоянного действия военного сбора 5%", — пояснил Самойлюк.

Что произошло с другими требованиями МВФ

По словам эксперта, закон об НДС для ФЛП пока поставили "на паузу" после переговоров с МВФ, а "налог на OLX" депутаты поддержали только в первом чтении, а закон об НДС на посылки провалили.

Нардепы не поддержали правки к законопроекту №12360, которые касались налогообложения посылок. Депутаты не смогли даже отправить документ на повторное второе чтение. Сейчас посылки стоимостью до 150 евро пока не будут облагать 20% НДС, а льгота остается в силе

Экономист подчеркнул, что даже после пропущенного дедлайна у парламента было время исправить ситуацию до приезда миссии.

"Было важно успеть до приезда экспертов МВФ, чтобы показать им прогресс. Но получилось так, что показали провал", — сказал Самойлюк.

Может ли Украина остаться без денег МВФ

Сейчас эксперты не прогнозируют автоматического отказа в финансировании, однако признают: переговоры стали значительно сложнее.

"Это точно будет в фокусе обсуждений и не облегчит для нас переговоры с миссией", — считает Самойлюк.

Миссия МВФ в Киеве также будет проводить консультации по статье IV Соглашений МВФ — ежегодной оценке экономической ситуации в Украине.

Во время переговоров стороны будут обсуждать, в частности, состояние госфинансов, бюджетную политику, инфляцию, налоговые реформы и структурные изменения в экономике.

Именно после завершения миссии станет понятно, получит ли Украина очередной транш финансирования и насколько критическими для МВФ стали последние провалы в Верховной Раде.

Напомним, финансовый эксперт Сергей Фурса также отметил, что в 2025 году импорт через посылки составил 8 млрд долларов, а это "безумная сумма". "Почему наличие такой дыры ненормально? Потому что мы просто имеем ситуацию, когда налоги платят со всего, кроме китайского импорта", — в частности, отметил Фурса.