Доллар замер, а евро встрепенулось: НБУ обновил курс валют на 2 июня

Финансовые аналитики подвели итоги мая и дали прогноз по курсу валют на июнь 2026 года. Рассказываем о двух сценариях развития событий и объясняем, при чем тут футбол.

Национальный банк Украины обнародовал официальный курс валют на вторник, 2 июня 2026 года, согласно которому доллар США хоть и стабилизировался, однако держится все еще выше 44 грн, а евро — около 52 грн.

Официальный курс валют НБУ на 2 июня 2026 года свидетельствует, что:

Доллар США (USD) равен 44,3023 грн;

Евро (EUR) — 51,5989 грн;

Польский злотый (PLN) — 12,1907 грн.

По сравнению с предыдущим курсом валют в Украине, евро сохраняет высокие позиции относительно гривны, тогда как курс доллара остается относительно стабильным. Злотый также продолжает держаться выше 12 грн.

Отметим, что такие курсы установлены Национальным банком Украины и будут действовать в течение 2 июня.

Курс валют в Украине: чего ожидать в июне — прогноз финаналитика

В июне валютный рынок Украины может войти в период сезонной стабильности, а курс доллара будет оставаться в пределах 44-45 грн. Такой прогноз озвучил финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин, подводя итоги мая и оценивая перспективы следующего месяца.

По словам эксперта, традиционно именно июнь является одним из самых спокойных месяцев для гривны из-за аграрного сезона и снижения импортной нагрузки.

"Июнь запускает полноценный агросезон, что отражается в снижении импорта плодово-овощной продукции и снижает давление на валютный рынок", — отметил Шевчишин.

Отметим, что с Андреем Шевчишиным соглашается и банкир директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой. По его словам, сезонный фактор обычно помогает курсу гривны.

Факторы, которые будут влиять на курс доллара в Украине летом

Между тем Шевчишин также обратил внимание на ожидаемое поступление международной помощи от ЕС, в частности первого транша макрофинансовой поддержки на 3,2 млрд евро и финансирование в рамках Ukraine Facility.

В то же время среди факторов, которые могут влиять на мировые рынки в июне, эксперт назвал заседание Федеральной резервной системы США, IPO SpaceX, а также глобальную рыночную волатильность.

"17 июня — первое заседание ФРС США по учетной ставке во главе с новым председателем Кевином Уоршем. Ставку не изменят, но рынок должен пощупать нового председателя, проанализировать его логику решений и план действий", — пояснил он.

Шевчишин считает базовым сценарием умеренное укрепление или стабильность гривны. По его словам, исторически в 21 случае из 26 гривна в июне усиливалась по отношению к доллару.

"Гривна к доллару останется в диапазоне 44-45 грн. Что может поддержать доллар, так это падение евро на мировом рынке, как это было в мае", — прогнозирует аналитик.

11-19 июня Чемпионат Мира по Футболу. Это будет отвлекать внимание, и снижать торговую активность многих рынков

По оптимистическому сценарию курс доллара может даже опуститься ниже 44 грн, если усилится евро или НБУ получит значительные внешние поступления.

"Если курс доллара снизится ниже 44 грн, то гривна выйдет из восходящего тренда этого года и откроется окно возможности возвращения к 43,5 грн", — отметил Шевчишин.

Эксперт не исключает и негативного развития событий. В случае задержания международной помощи или усиления рисков безопасности.

"Если НБУ увидит реализацию долгосрочных рисков, которые требуют ослабления курса, мы увидим переход курсов на новые уровни через контролируемую регулятором девальвацию", — предупредил он.

И даже при таком сценарии, по оценке аналитика, существенного обвала гривны в июне ожидать не стоит. Потенциальное ослабление может составить лишь до 1%.

Напомним, курс валют в Украине сталкивается с рисками, в частности, с военными и ситуацией на рынке горючего.