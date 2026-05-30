Валютный рынок входит в июнь с относительно понятным и уже привычным курсовым коридором. Однако ситуацию могут изменить цены на топливо, война и энергетические риски.

Валютный рынок Украины войдет в лето неспокойно. На курс гривны одновременно будут влиять сезонность, цены на топливо, ситуация на фронте и действия Нацбанка. По базовому сценарию, курс доллара в первую неделю июня может оставаться в пределах 44-44,5 грн. Об этом Фокусу рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой.

Сезонность поддерживает курс гривны

В начале лета в Украине традиционно растет предложение овощей, ягод и другой плодоовощной продукции. Для потребителей это означает, что часть продуктов может дорожать медленнее или даже дешеветь. По словам банкира, сезонный фактор обычно помогает курсу гривны.

Рост предложения овощей и ягод поддержит курс гривны Фото: Pexels

Такой фактор не всегда резко меняет общий уровень инфляции, но он влияет на ожидания населения и бизнеса. Когда цены не растут слишком быстро, граждане меньше нервничают и не так активно переводят сбережения в валюту.

"Когда инфляционное давление умеренное, валютный рынок обычно реагирует спокойнее. Население меньше склонно конвертировать гривневые сбережения в валюту только из-за страха дальнейшего роста цен. Бизнес также не спешит закладывать в цены чрезмерные курсовые риски, если не видит для этого достаточных оснований", — рассказал Тарас Лесовой.

Курс валют в Украине сталкивается с рисками

Несмотря на сезонную поддержку, риски для курса гривны остаются.

Стоимость топлива

Дополнительную нагрузку на валютный рынок создают сразу несколько факторов, и первый из них — стоимость топлива. Мировые цены на бензин и дизель будут зависеть от геополитики, в частности от событий на Ближнем Востоке. Если напряжение не будет усиливаться, оптимистичным сценарием для Украины станет по крайней мере сохранение цен на топливо на текущем уровне.

"Для Украины это важно, потому что топливо влияет на очень много процессов: перевозки, логистику, себестоимость товаров, работу бизнеса, аграрный сектор, розничную торговлю и тому подобное. Поэтому стабильные цены на бензин и дизель снижают риск дополнительного инфляционного всплеска", — рассказал эксперт.

Военные риски

Еще одна группа рисков связана с войной. Как объяснил банкир, валютный рынок очень чувствителен к ожиданиям и информационному фону. Если чаще будут появляться сообщения об обострении на фронте, в частности о вероятном "летнем наступлении", массированных атаках по территории Украины, некоторые граждане могут активнее скупать валюту.

"Для многих это будет не инвестиционное решение, а скорее психологический способ уменьшить личную неопределенность", — добавил Тарас Лесовой.

Ситуация в энергетике

И третий фактор, который будет влиять на ситуацию, — энергетика. В Украине все чаще стали говорить о возобновлении отключений света. Эксперт рассказал, что летом это скажется на расходах бизнеса, прежде всего малого и среднего. Если компаниям придется больше тратить на автономное питание, топливо и организацию работы, это отразится на ценах и создаст дополнительное давление на валютный рынок.

Резкие колебания курса валют и реакция НБУ

Национальный банк Украины и в дальнейшем будет играть значимую роль на валютном рынке благодаря режиму "управляемой гибкости". Тарас Лесовой рассказал, что такой подход позволяет регулятору предотвращать резкие колебания, когда временный дисбаланс между спросом и предложением может перерасти в ажиотаж. С помощью валютных интервенций Нацбанк может сглаживать чрезмерный спрос и поддерживать равновесие на рынке.

"Этот механизм также поддерживает связь между межбанковским и наличным рынками. Наличный курс не формируется в отрыве от безналичного сегмента. Именно поэтому, если межбанк будет оставаться в относительно стабильных пределах, наличный рынок также будет иметь меньше оснований для резких изменений", — добавил он.

Какой будет курс доллара и евро в начале июня — прогноз банкира

Тарас Лесовой рассказал, что в июнь валютный рынок входит с несколькими важными предпосылками:

вторая половина мая уже сформировала относительно понятный курсовой диапазон, поэтому в начале лета рынок, скорее всего, будет двигаться в близких пределах;

сезонный фактор может частично смягчить ценовое давление;

сохраняются риски для полностью спокойной ситуации.

По его словам, именно баланс между этими факторами будет определять, насколько прогнозируемым будет период с 1 по 7 июня. По его мнению, в первую неделю лета курс доллара может находиться в диапазоне 44-44,5 грн. То есть стоимость валюты будет оставаться близкой к уровням, которые сформировались во второй половине мая.

Что касается евро, ситуация зависит от двух показателей: внутренней динамики гривны к доллару и мирового соотношения евро/доллар. Если пара евро/доллар будет на уровне 1,16-1,18, то курс евро в Украине, скорее всего, также не будет иметь оснований для существенных отклонений. Ориентировочно колебания будут в пределах 50,5-52,5 грн.

С 1 по 7 июня валютный рынок, вероятно, будет оставаться в прогнозируемом коридоре. Риски есть, но они не должны вызвать резкие курсовые изменения. При нынешней модели "управляемой гибкости" НБУ сохраняет возможность быстро реагировать на дисбалансы и смягчать их влияние на курс

По прогнозу банкира, с 1 по 7 июня на межбанке курс доллара может находиться в пределах 44-44,4 грн, а курс евро — 51-52,5 грн. На наличном рынке ожидаемый коридор составляет 44-44,5 грн за доллар и 50,5-52 грн за евро.

Ежедневные курсовые изменения также должны оставаться умеренными: до 5-15 копеек на межбанке, до 10-20 копеек в коммерческих банках и до 30 копеек в обменных пунктах. Разница между курсами покупки и продажи на межбанке может составлять до 15 копеек за доллар и до 20 копеек за евро. В коммерческих банках спред может быть шире — до 50-60 копеек за доллар и до 80 копеек за евро. В обменных пунктах разница может достигать 60 копеек за доллар и 1-1,3 грн за евро.

Средняя разница между межбанковским и наличным курсом, в зависимости от валюты, может составлять 10-15 копеек. А средние недельные курсовые отклонения, по прогнозу, не должны превысить 1-1,5% от начального курса недели.

Напомним, с 25 по 29 мая в Украине несколько раз фиксировали рекордные показатели на валютном рынке. Последний раз это произошло 28 мая. Тогда официальный курс доллара вырос до 44,29 грн, в банках купить валюту можно было за 44,49 грн.