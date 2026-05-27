Летом в Украине могут вернуться отключения света: где ситуация будет самой сложной, — эксперт

Летом в Украине могут снова вводить почасовые отключения электроэнергии в случае резкого роста температуры и пиковой нагрузки на энергосистему. По оценкам экспертов, в самые сложные периоды ограничения могут длиться до четырех часов в сутки.

Как рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга в Media Center Ukraine, энергетическая система Украины входит в летний сезон в сложном состоянии. Причиной этого являются существенные потери генерирующих мощностей, которые до сих пор полностью не восстановлены, хотя ремонтные работы продолжаются.

По его словам, наиболее стабильной остается ситуация в атомной энергетике. Ремонтные кампании там планируют таким образом, чтобы основные блоки были доступны в июле и августе, когда потребление традиционно растет из-за жары. В то же время в тепловой генерации ситуация значительно сложнее, поскольку часть объектов получила повреждения, а их восстановление требует времени и значительных ресурсов. В определенной степени нагрузку на систему помогает уменьшать гидроэнергетика, где постепенно восстанавливают оборудование на поврежденных станциях.

"Очень сложно сейчас с тепловой генерацией, потому что потеряны большие мощности и сейчас идет восстановление. Это восстановление происходит в довольно напряженном графике с одной стороны, но рано, чтобы иметь результаты с другой. Я очень надеюсь, что до августа вернутся хотя бы полтора гигаватта мощностей, которые сейчас в ремонтах, потому что это было бы очень вспомогательно. В тот период это будет крайне важно. Восстанавливаются большие поврежденные гидроэлектростанции, и шаг за шагом они восстанавливают оборудование. Одновременно, если говорить о регионах, то традиционно самая сложная ситуация остается у крупных потребителей, в регионах с высоким уровнем потребления", — пояснил он.

Отдельно Харченко обратил внимание на регионы с наибольшим потреблением электроэнергии. Речь идет о Киеве, Одессе, Днепре, Кривом Роге и Харькове. В этих городах сейчас активно внедряют резервные источники питания и когенерационные установки, чтобы обеспечить работу критической инфраструктуры даже в случае перебоев.

"В Киеве, Одессе, Кривом Роге ситуация особая. Если будет большая жара, могут проблемы будут большими чем в среднем по стране", — сказал специалист.

По его словам, вероятность отключений напрямую зависит от погодных условий и уровня нагрузки на систему. Если температура воздуха будет превышать 35 градусов, в часы пикового потребления могут применяться временные ограничения. В то же время речь идет не о критических сценариях, а о кратковременных и локальных отключениях без риска масштабных блэкаутов.

"Я не могу предсказать, какие будут атаки, но если будут температуры 35 градусов и выше, то объективно в отдельные часы возможны ограничения. Я не знаю, коснется ли это бизнеса, или придется ограничивать и население. Сейчас это предсказать невозможно. Но даже если такие меры и введут, то они не будут критическими. Это не будут какие-то катастрофические ограничения, максимум речь идет о четырех часах в сутки, и я не думаю, что будет что-то более серьезное", — пояснил он.

Ранее глава "Лиги энергетического развития Украины" Александр Голиздра рассказывал, что летом в Украине из-за жары и плановых ремонтов энергоблоков на АЭС возможны отключения электроэнергии. По его словам, продолжительность и масштаб ограничений будут зависеть от температуры воздуха, количества ремонтов, а также рисков атак на энергетическую инфраструктуру.

Также Александр Харченко объяснял, что в Украине перебои с электроснабжением могут продолжаться минимум несколько лет из-за масштабных повреждений энергосистемы и отсутствия достаточного резерва мощностей.