Влітку в Україні можуть повернутися відключення світла: де ситуація буде найскладнішою, — експерт

Влітку в Україні можуть знову запроваджувати погодинні відключення електроенергії у разі різкого зростання температури та пікового навантаження на енергосистему. За оцінками експертів, у найскладніші періоди обмеження можуть тривати до чотирьох годин на добу.

Як розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу в Media Center Ukraine, енергетична система України входить у літній сезон у складному стані. Причиною цього є суттєві втрати генеруючих потужностей, які досі повністю не відновлені, хоча ремонтні роботи тривають.

За його словами, найбільш стабільною залишається ситуація в атомній енергетиці. Ремонтні кампанії там планують таким чином, щоб основні блоки були доступні в липні та серпні, коли споживання традиційно зростає через спеку. Водночас у тепловій генерації ситуація значно складніша, оскільки частина об’єктів зазнала пошкоджень, а їх відновлення потребує часу і значних ресурсів. Певною мірою навантаження на систему допомагає зменшувати гідроенергетика, де поступово відновлюють обладнання на пошкоджених станціях.

"Дуже складно зараз з тепловою генерацією, тому що втрачено великі потужності і зараз триває відновлення. Це відновлення відбувається у доволі напруженому графіку з одного боку, але зарано, щоб мати результати з іншого. Я дуже сподіваюся, що до серпня повернуться хоча б півтора гігавата потужностей, які зараз у ремонтах, тому що це було б дуже допоміжно. У той період це буде вкрай важливо. Відновлюються великі пошкоджені гідроелектростанції, і крок за кроком вони відновлюють обладнання. Одночасно, якщо говорити про регіони, то традиційно найскладніша ситуація залишається у великих споживачів, у регіонах з високим рівнем споживання", — пояснив він.

Окремо Харченко звернув увагу на регіони з найбільшим споживанням електроенергії. Йдеться про Київ, Одесу, Дніпро, Кривий Ріг і Харків. У цих містах нині активно впроваджують резервні джерела живлення та когенераційні установки, щоб забезпечити роботу критичної інфраструктури навіть у разі перебоїв.

"У Києві, Одесі, Кривому розі ситуація особлива. Якщо буде велика спека, можуть проблеми будуть більшими ніж в середньому по країні", — сказав фахівець.

За його словами, ймовірність відключень напряму залежить від погодних умов та рівня навантаження на систему. Якщо температура повітря перевищуватиме 35 градусів, у години пікового споживання можуть застосовуватися тимчасові обмеження. Водночас йдеться не про критичні сценарії, а про короткочасні та локальні відключення без ризику масштабних блекаутів.

"Я не можу передбачити, які будуть атаки, але якщо будуть температури 35 градусів і вище, то об’єктивно в окремі години можливі обмеження. Я не знаю, чи це торкнеться бізнесу, чи доведеться обмежувати й населення. Зараз це передбачити неможливо. Але навіть якщо такі заходи і запровадять, то вони не будуть критичними. Це не будуть якісь катастрофічні обмеження, максимум йдеться про чотири години на добу, і я не думаю, що буде щось більш серйозне", — пояснив він.

Раніше голова "Ліги енергетичного розвитку України" Олександр Голіздра розповідав, що влітку в Україні через спеку та планові ремонти енергоблоків на АЕС можливі відключення електроенергії. За його словами, тривалість і масштаб обмежень залежатимуть від температури повітря, кількості ремонтів, а також ризиків атак на енергетичну інфраструктуру.

Також Олександр Харченко пояснював, що в Україні перебої з електропостачанням можуть тривати щонайменше кілька років через масштабні пошкодження енергосистеми та відсутність достатнього резерву потужностей.