Валютний ринок входить у червень з відносно зрозумілим і вже звичним курсовим коридором. Однак ситуацію можуть змінити ціни на паливо, війна та енергетичні ризики.

Валютний ринок України увійде в літо неспокійно. На курс гривні одночасно впливатимуть сезонність, ціни на паливо, ситуація на фронті та дії Нацбанку. За базовим сценарієм, курс долара в перший тиждень червня може залишатися в межах 44-44,5 грн. Про це Фокусу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий.

Сезонність підтримує курс гривні

На початку літа в Україні традиційно зростає пропозиція овочів, ягід та іншої плодоовочевої продукції. Для споживачів це означає, що частина продуктів може дорожчати повільніше або навіть дешевшати. За словами банкіра, сезонний фактор зазвичай допомагає курсу гривні.

Зростання пропозиції овочів і ягід підтримає курс гривні

Такий фактор не завжди різко змінює загальний рівень інфляції, але він впливає на очікування населення і бізнесу. Коли ціни не зростають надто швидко, громадяни менше нервують і не так активно переводять заощадження у валюту.

"Коли інфляційний тиск помірний, валютний ринок зазвичай реагує спокійніше. Населення менше схильне конвертувати гривневі заощадження у валюту тільки через страх подальшого зростання цін. Бізнес також не поспішає закладати в ціни надмірні курсові ризики, якщо не бачить для цього достатніх підстав", — розповів Тарас Лєсовий.

Курс валют в Україні стикається з ризиками

Незважаючи на сезонну підтримку, ризики для курсу гривні залишаються.

Вартість палива

Додаткове навантаження на валютний ринок створюють одразу кілька чинників, і перший з них — вартість палива. Світові ціни на бензин і дизель залежатимуть від геополітики, зокрема від подій на Близькому Сході. Якщо напруга не посилюватиметься, оптимістичним сценарієм для України стане принаймні збереження цін на пальне на поточному рівні.

"Для України це важливо, тому що паливо впливає на дуже багато процесів: перевезення, логістику, собівартість товарів, роботу бізнесу, аграрний сектор, роздрібну торгівлю тощо. Тому стабільні ціни на бензин і дизель знижують ризик додаткового інфляційного сплеску", — розповів експерт.

Військові ризики

Ще одна група ризиків пов'язана з війною. Як пояснив банкір, валютний ринок дуже чутливий до очікувань та інформаційного фону. Якщо частіше з'являтимуться повідомлення про загострення на фронті, зокрема про ймовірний "літній наступ", масовані атаки територією України, деякі громадяни можуть активніше скуповувати валюту.

"Для багатьох це буде не інвестиційне рішення, а скоріше психологічний спосіб зменшити особисту невизначеність", — додав Тарас Лєсовий.

Ситуація в енергетиці

І третій фактор, який впливатиме на ситуацію, — енергетика. В Україні все частіше стали говорити про відновлення відключень світла. Експерт розповів, що влітку це позначиться на витратах бізнесу, насамперед малого та середнього. Якщо компаніям доведеться більше витрачати на автономне живлення, паливо та організацію роботи, це позначиться на цінах і створить додатковий тиск на валютний ринок.

Різкі коливання курсу валют і реакція НБУ

Національний банк України й надалі відіграватиме значущу роль на валютному ринку завдяки режиму "керованої гнучкості". Тарас Лєсовий розповів, що такий підхід дає змогу регулятору запобігати різким коливанням, коли тимчасовий дисбаланс між попитом і пропозицією може перерости в ажіотаж. За допомогою валютних інтервенцій Нацбанк може згладжувати надмірний попит і підтримувати рівновагу на ринку.

"Цей механізм також підтримує зв'язок між міжбанківським і готівковим ринками. Готівковий курс не формується у відриві від безготівкового сегмента. Саме тому, якщо міжбанк залишатиметься у відносно стабільних межах, готівковий ринок також матиме менше підстав для різких змін", — додав він.

Яким буде курс долара і євро на початку червня — прогноз банкіра

Тарас Лєсовий розповів, що в червень валютний ринок входить із кількома важливими передумовами:

друга половина травня вже сформувала відносно зрозумілий курсовий діапазон, тому на початку літа ринок, найімовірніше, рухатиметься в близьких межах;

сезонний фактор може частково пом'якшити ціновий тиск;

зберігаються ризики для повністю спокійної ситуації.

За його словами, саме баланс між цими факторами визначатиме, наскільки прогнозованим буде період з 1 по 7 червня. На його думку, у перший тиждень літа курс долара може перебувати в діапазоні 44-44,5 грн. Тобто вартість валюти залишатиметься близькою до рівнів, які сформувалися в другій половині травня.

Що стосується євро, ситуація залежить від двох показників: внутрішньої динаміки гривні до долара і світового співвідношення євро/долар. Якщо пара євро/долар буде на рівні 1,16-1,18, то курс євро в Україні, найімовірніше, також не матиме підстав для суттєвих відхилень. Орієнтовно коливання будуть у межах 50,5-52,5 грн.

З 1 по 7 червня валютний ринок, ймовірно, залишатиметься в прогнозованому коридорі. Ризики є, але вони не мають спричинити різких курсових змін. За нинішньої моделі "керованої гнучкості" НБУ зберігає можливість швидко реагувати на дисбаланси та пом'якшувати їхній вплив на курс

За прогнозом банкіра, з 1 по 7 червня на міжбанку курс долара може перебувати в межах 44-44,4 грн, а курс євро — 51-52,5 грн. На готівковому ринку очікуваний коридор становить 44-44,5 грн за долар і 50,5-52 грн за євро.

Щоденні курсові зміни також мають залишатися помірними: до 5-15 копійок на міжбанку, до 10-20 копійок у комерційних банках і до 30 копійок в обмінних пунктах. Різниця між курсами купівлі та продажу на міжбанку може становити до 15 копійок за долар і до 20 копійок за євро. У комерційних банках спред може бути ширшим — до 50-60 копійок за долар і до 80 копійок за євро. В обмінних пунктах різниця може досягати 60 копійок за долар і 1-1,3 грн за євро.

Середня різниця між міжбанківським і готівковим курсом, залежно від валюти, може становити 10-15 копійок. А середні тижневі курсові відхилення, за прогнозом, не повинні перевищити 1-1,5% від початкового курсу тижня.

Нагадаємо, з 25 по 29 травня в Україні кілька разів фіксували рекордні показники на валютному ринку. Востаннє це сталося 28 травня. Тоді офіційний курс долара зріс до 44,29 грн, у банках купити валюту можна було за 44,49 грн.