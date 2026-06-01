Цены на золото выросли более чем на 11 000%: как изменилась стоимость доллара за 55 лет

После отказа США от золотого стандарта стоимость золота безумно подскочила. Об этом свидетельствуют исторические данные.

Со времен отказа США от золотого стандарта, что произошло в 1971 году, американский доллар существенно обесценился по отношению к золоту. За этот период стоимость драгоценного металла выросла более чем в 110 раз. Об этом напоминает GoldBroker.

По данным аналитиков рынка драгоценных металлов, с начала 1970-х ХХ века доллар потерял около 99,24% своей стоимости по сравнению с золотом. Если тогда одна тройская унция золота стоила примерно 35 долларов, то сейчас цена превышает несколько тысяч долларов.

Эксперты объясняют такую динамику отказом США от привязки доллара к золоту после решения президента Ричарда Никсона в 1971 году.

Обесценивание доллара

Именно тогда Вашингтон фактически завершил действие Бреттон-Вудской системы, открывшей путь к плавающим валютным курсам.

По данным аналитиков, золото подорожало более чем в 100 раз с 1971 года Фото: unsplash.com

На фоне инфляции, финансовых кризисов и геополитической нестабильности золото на протяжении десятилетий остается одним из ключевых защитных активов для инвесторов.

Поэтому историческая динамика цен на золото и покупательной способности доллара свидетельствует:

В 1971 году цена золота составляла около 35 долларов за унцию;

цена золота в период 2025-2026 гг составляет более 3 000 долларов за унцию.

Также говорилось о том, что Россия распродает золотой запас рекордными темпами. С начала 2026 года РФ сократила свои золотые резервы на 900 тысяч унций. По состоянию на 1 мая запасы упали до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину.

