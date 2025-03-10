Большая квартира, забитая золотом: журналист рассказал, как Форт-Нокс выглядит изнутри

Форт-Нокс, где хранится золотой запас США, одно из самих таинственных и охраняемых мест на Земле. И туда Дональд Трамп и Илон Маск собираются с инспекцией.

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Форт-Нокс – это место, куда не пускают даже президента США. На протяжении десятилетий единственным человеком, которому разрешалось туда заглядывать, помимо специально уполномоченного персонала, был Франклин Делано Рузвельт. Однако миллиардер Илон Маск и президент США Дональд Трамп собираются туда с инспекцией, чтобы выяснить "на месте ли золото". Пока они собираются, журналист Дэйв Ганц уже побывал в Форт-Нокс в группе из 120 журналистов и фотографов, которым удалось заглянуть внутрь знаменитого золотохранилища в 1974 году. И он рассказал Daily Mail, что там увидел.

Сюжет о посещении Форт-Нокс

Президент США Дональд Трамп прямо заявил, что хочет проинспектировать Форт-Нокс.

"Мы на самом деле едем в Форт-Нокс, чтобы посмотреть, есть ли там золото, потому что, возможно, кто-то украл золото. Тонны золота", — сказал Трамп.

"Может быть, это сделал Голдфингер?" — съязвил в ответ на это американский сенатор Линдси Грэм, напомнив о классическом фильме о Джеймсе Бонде, в котором злодей грабил хранилище.

Один из тех, кому удалось осмотреть хранилище, назвал его посещение просто потрясающим и подробно описал, как обстоят дела внутри. Дэйв Ганц был в составе группы из 120 журналистов и фотографов, которым удалось заглянуть внутрь знаменитых хранилищ в 1974 году.

Ганц в свое время описал трудоемкий процесс строительства объекта Форт-Нокс, на который ушло "16 000 кубических футов гранита, 4200 кубических ярдов бетона, 750 тонн арматурной стали и 670 тонн конструкционной стали".

Знаменитый Форт-Нокс снаружи Фото: Скриншот

Сам визит стоил дорого. В воздухе находились истребители, а охрана была усилена. После визита, вспоминает Ганц, двери хранилищ были запечатаны сургучом, специальной лентой и подписанными карточками, которые должны были сообщать о фактах несанкционированного доступа.

Хранилище, которое осмотрел Ганц, было размером с "комфортабельную четырехкомнатную квартиру", которая была полна золотых слитков.

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А охранник подтвердил, что в Форт-Ноксе существует туннель на нижнем уровне. И его очень нехотя позволили увидеть законодателям и журналистам разрешили его увидеть. Туннель также был запечатан и датирован, и доступ к нему был возможен только изнутри хранилища.

Ганц отметил, что украсть американское золото через этот туннель, как предполагали Трамп и Илон Маск – невозможно.

Напомним, Фокус писал о том, как Илона Маска пригласили в Форт-Нокс и что из себя представляет самое охраняемое место в мире.