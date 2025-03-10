Велика квартира, забита золотом: журналіст розповів, який вигляд Форт-Нокс має зсередини

Форт-Нокс, де зберігається золотий запас США, одне з найтаємничіших і найзахищеніших місць на Землі. І туди Дональд Трамп та Ілон Маск збираються з інспекцією.

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Форт-Нокс — це місце, куди не пускають навіть президента США. Протягом десятиліть єдиною людиною, якій дозволялося туди заглядати, крім спеціально уповноваженого персоналу, був Франклін Делано Рузвельт. Однак мільярдер Ілон Маск і президент США Дональд Трамп збираються туди з інспекцією, щоб з'ясувати, чи "на місці золото". Поки вони збираються, журналіст Дейв Ганц уже побував у Форт-Нокс у групі зі 120 журналістів і фотографів, яким вдалося зазирнути всередину знаменитого золотосховища в 1974 році. І він розповів Daily Mail, що там побачив.

Сюжет про відвідування Форт-Нокс

Президент США Дональд Трамп прямо заявив, що хоче проінспектувати Форт-Нокс.

"Ми насправді їдемо у Форт-Нокс, щоб подивитися, чи є там золото, тому що, можливо, хтось вкрав золото. Тонни золота", — сказав Трамп.

"Можливо, це зробив Голдфінгер?" — пожартував у відповідь на це американський сенатор Ліндсі Грем, нагадавши про класичний фільм про Джеймса Бонда, у якому лиходій грабував сховище.

Один із тих, кому вдалося оглянути сховище, назвав його відвідування просто разючим і докладно описав, як йдуть справи всередині. Дейв Ганц був у складі групи зі 120 журналістів і фотографів, яким вдалося зазирнути всередину знаменитих сховищ 1974 року.

Ганц свого часу описав трудомісткий процес будівництва об'єкта Форт-Нокс, на який пішло "16 000 кубічних футів граніту, 4200 кубічних ярдів бетону, 750 тонн арматурної сталі і 670 тонн конструкційної сталі".

Знаменитий Форт-Нокс зовні Фото: Скриншот

Сам візит коштував дорого. У повітрі перебували винищувачі, а охорону було посилено. Після візиту, згадує Ганц, двері сховищ були запечатані сургучем, спеціальною стрічкою і підписаними картками, які мали повідомляти про факти несанкціонованого доступу.

Сховище, яке оглянув Ганц, було розміром із "комфортабельну чотирикімнатну квартиру", що була сповнена золотих злитків.

Директорка монетного двору США Мері Брукс серед золотого запасу США

А охоронець підтвердив, що у Форт-Ноксі існує тунель на нижньому рівні. І його дуже неохоче дозволили побачити законодавцям і журналістам. Тунель також був запечатаний і датований, і доступ до нього був можливий тільки зсередини сховища.

Ганц зазначив, що вкрасти американське золото через цей тунель, як припускали Трамп та Ілон Маск — неможливо.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як Ілона Маска запросили у Форт-Нокс і що із себе представляє місце, яке найбільше охороняється, у світі.