Велика квартира, забита золотом: журналіст розповів, який вигляд Форт-Нокс має зсередини
Форт-Нокс, де зберігається золотий запас США, одне з найтаємничіших і найзахищеніших місць на Землі. І туди Дональд Трамп та Ілон Маск збираються з інспекцією.
Форт-Нокс — це місце, куди не пускають навіть президента США. Протягом десятиліть єдиною людиною, якій дозволялося туди заглядати, крім спеціально уповноваженого персоналу, був Франклін Делано Рузвельт. Однак мільярдер Ілон Маск і президент США Дональд Трамп збираються туди з інспекцією, щоб з'ясувати, чи "на місці золото". Поки вони збираються, журналіст Дейв Ганц уже побував у Форт-Нокс у групі зі 120 журналістів і фотографів, яким вдалося зазирнути всередину знаменитого золотосховища в 1974 році. І він розповів Daily Mail, що там побачив.
Президент США Дональд Трамп прямо заявив, що хоче проінспектувати Форт-Нокс.
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"Ми насправді їдемо у Форт-Нокс, щоб подивитися, чи є там золото, тому що, можливо, хтось вкрав золото. Тонни золота", — сказав Трамп.
"Можливо, це зробив Голдфінгер?" — пожартував у відповідь на це американський сенатор Ліндсі Грем, нагадавши про класичний фільм про Джеймса Бонда, у якому лиходій грабував сховище.
Один із тих, кому вдалося оглянути сховище, назвав його відвідування просто разючим і докладно описав, як йдуть справи всередині. Дейв Ганц був у складі групи зі 120 журналістів і фотографів, яким вдалося зазирнути всередину знаменитих сховищ 1974 року.
Ганц свого часу описав трудомісткий процес будівництва об'єкта Форт-Нокс, на який пішло "16 000 кубічних футів граніту, 4200 кубічних ярдів бетону, 750 тонн арматурної сталі і 670 тонн конструкційної сталі".
Сам візит коштував дорого. У повітрі перебували винищувачі, а охорону було посилено. Після візиту, згадує Ганц, двері сховищ були запечатані сургучем, спеціальною стрічкою і підписаними картками, які мали повідомляти про факти несанкціонованого доступу.
Сховище, яке оглянув Ганц, було розміром із "комфортабельну чотирикімнатну квартиру", що була сповнена золотих злитків.
А охоронець підтвердив, що у Форт-Ноксі існує тунель на нижньому рівні. І його дуже неохоче дозволили побачити законодавцям і журналістам. Тунель також був запечатаний і датований, і доступ до нього був можливий тільки зсередини сховища.
Ганц зазначив, що вкрасти американське золото через цей тунель, як припускали Трамп та Ілон Маск — неможливо.
Нагадаємо, Фокус писав про те, як Ілона Маска запросили у Форт-Нокс і що із себе представляє місце, яке найбільше охороняється, у світі.
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