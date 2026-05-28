Сотрудник ЦРУ украл 300 золотых слитков: где он их прятал и сколько они стоят

Дэвид Раш украл золота на 40 млн долларов и даже не успел их продать. Золото нашли у него дома.

По данным ФБР, в начале мая сотрудники правоохранительных органов США также изъяли у мистера Раша около 2 миллионов долларов наличными, а также десятки дорогих часов, детали рассказало издание Sky News.

Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ с допуском к секретной информации высшего уровня обвиняется в краже сотен золотых слитков на сумму более 40 миллионов долларов. Согласно судебным документам, Дэвида Раша арестовали на прошлой неделе.

С ноября прошлого года по март 2026 года Раш запрашивал и получал "значительное количество иностранной валюты и десятки миллионов долларов в золотых слитках на рабочие расходы".

Відео дня

В иске утверждается, что Раш "сознательно присвоил, украл и похитил ценные вещи, принадлежащие Соединенным Штатам", для личного пользования, но остается неясным, на что именно сотрудник ЦРУ намеревался потратить эти деньги.

По данным властей, часть средств была обнаружена в складском помещении рядом с его офисом.

В настоящее время мужчина находится под стражей в ожидании слушания в федеральном суде Александрии в пятницу. Его адвокаты пока не прокомментировали ситуацию.

Неясно, какую должность занимал Раш в ЦРУ и когда он покинул агентство. В судебных документах он описывается как "бывший высокопоставленный сотрудник правительственного агентства США".

ФБР заявило, что Раш, по всей видимости, годами лгал о своем образовании и военной службе. Он врал, что был пилотом ВМС США, окончившим Университет Клемсона в Южной Каролине и Политехнический институт Ренсселера в Нью-Йорке. Он действительно служил в военно-морском флоте, но недолго и был в военно-морском резерве с 2004 по 2015 год.

В заявлении бюро указывается, что Раш не проходил никаких оценок в качестве пилота в течение этого времени, и утверждается, что он не учился ни в одном из университетов.

Напомним, ранее журналисты рассказывали, как выглядит знаменитый Форт-Нокс, где хранится золотой запас США.

А военный эксперт и коллекционер бронетехники Ник Мид в 2017 году приобрел на eBay списанный российский танк Т-54/69, рассчитывая лишь пополнить свою внушительную коллекцию. Но внутри он нашел тайник с золотыми слитками.