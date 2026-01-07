Мужчина купил старый российский танк и нашел внутри золотые слитки (фото)

Военный эксперт и коллекционер бронетехники Ник Мид в 2017 году приобрел на eBay списанный российский танк Т-54/69, рассчитывая лишь пополнить свою внушительную коллекцию.

Британец не ожидал, что покупка за 30 тысяч фунтов стерлингов (более 1,7 млн гривен) обернулась находкой, о которой он даже не подозревал. Об этой истории вспоминает издание Mirror.

После доставки техники в Великобританию Мид вместе с механиком Тоддом Чемберленом решил осмотреть танк изнутри.

Золото вместо топлива

Особое внимание мужчины уделили топливному баку дизельного двигателя на случай, если внутри могли остаться опасные боеприпасы. Вместо этого внутри обнаружились несколько золотых слитков весом до пяти килограммов каждый.

По предварительным подсчетам, стоимость находки могла достигать около двух миллионов фунтов стерлингов, а с учетом текущих цен и еще больше. Осознав серьезность ситуации, мужчины сразу обратились в полицию. Власти изъяли золото и выдали официальную расписку, взяв дальнейшее разбирательство под контроль.

Відео дня

Мужчина держит в руках золотой слиток Фото: SWNS

Сам Ник Мид позже признался, что не представлял, как иначе можно было поступить. По его словам, подобную находку невозможно просто сдать в ломбард без вопросов. Он также предположил, что золото могло оказаться в танке еще в 1990-х годах.

Британец предположил, что вероятно, его спрятали мародеры во время войны в Персидском заливе, проделав отверстие в топливном баке и использовав его как тайник.

Решение, которое удивило всех

Ник передал Украине около 100 транспортных средств Фото: SWNS

Даже если найденные слитки так и не вернутся к владельцу, Ник относится к этой истории философски. Он продолжает управлять компанией Tanks-a-lot, где люди могут прокатиться на бронетехнике, и подчеркивает, что главное для него сами машины и их история.

Издание отмечает, что это не первый раз, когда фамилия Мида оказывается в новостях. В последние годы он также передал Украине значительное количество своей техники, включая бронированные автомобили и транспортеры, став одним из тех, кто поддержал страну реальными действиями, а не словами.

Ранее Фокус сообщал, что:

Девушка вышла из секонд-хенда с настоящим "сокровищем". Обычный поход в магазин подержанных вещей обернулся настоящим шоком для американки.

Покупка в благотворительном магазине обернулась настоящим шоком для жительницы США. Женщина обнаружила внутри старой копилки тысячи долларов.

Также стало известно, что женщина наткнулась на сокровище, пролежавшее в земле почти 900 лет.