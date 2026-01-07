Чоловік купив старий російський танк і знайшов усередині золоті злитки (фото)

Військовий експерт і колекціонер бронетехніки Нік Мід у 2017 році придбав на eBay списаний російський танк Т-54/69, розраховуючи лише поповнити свою значну колекцію.

Британець не очікував, що покупка за 30 тисяч фунтів стерлінгів (понад 1,7 млн гривень) обернулася знахідкою, про яку він навіть не підозрював. Про цю історію згадує видання Mirror.

Після доставки техніки до Великої Британії Мід разом із механіком Тоддом Чемберленом вирішив оглянути танк зсередини.

Золото замість палива

Особливу увагу чоловіки приділили паливному баку дизельного двигуна на випадок, якщо всередині могли залишитися небезпечні боєприпаси. Замість цього всередині виявилися кілька золотих злитків вагою до п'яти кілограмів кожен.

За попередніми підрахунками, вартість знахідки могла сягати близько двох мільйонів фунтів стерлінгів, а з урахуванням поточних цін і ще більше. Усвідомивши серйозність ситуації, чоловіки одразу звернулися в поліцію. Влада вилучила золото і видала офіційну розписку, взявши подальший розгляд під контроль.

Чоловік тримає в руках золотий злиток Фото: SWNS

Сам Нік Мід пізніше зізнався, що не уявляв, як інакше можна було вчинити. За його словами, таку знахідку неможливо просто здати в ломбард без питань. Він також припустив, що золото могло опинитися в танку ще в 1990-х роках.

Британець припустив, що, ймовірно, його сховали мародери під час війни в Перській затоці, проробивши отвір у паливному баку і використавши його як схованку.

Рішення, яке здивувало всіх

Нік передав Україні близько 100 транспортних засобів Фото: SWNS

Навіть якщо знайдені злитки так і не повернуться до власника, Нік ставиться до цієї історії філософськи. Він продовжує керувати компанією Tanks-a-lot, де люди можуть покататися на бронетехніці, і підкреслює, що головне для нього — самі машини та їхня історія.

Видання зазначає, що це не вперше, коли прізвище Міда опиняється в новинах. Останніми роками він також передав Україні значну кількість своєї техніки, включно з броньованими автомобілями і транспортерами, ставши одним із тих, хто підтримав країну реальними діями, а не словами.

