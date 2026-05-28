Співробітник ЦРУ вкрав 300 золотих злитків: де він їх ховав і скільки вони коштують

Девід Раш вкрав золота на 40 млн доларів і навіть не встиг їх продати. Золото знайшли в нього вдома.

За даними ФБР, на початку травня співробітники правоохоронних органів США також вилучили у містера Раша близько 2 мільйонів доларів готівкою, а також десятки дорогих годинників, деталі розповіло видання Sky News.

Колишній високопоставлений співробітник ЦРУ з допуском до секретної інформації вищого рівня звинувачується в крадіжці сотень золотих злитків на суму понад 40 мільйонів доларів. Згідно з судовими документами, Девіда Раша заарештували минулого тижня.

З листопада минулого року по березень 2026 року Раш запитував і отримував "значну кількість іноземної валюти і десятки мільйонів доларів у золотих злитках на робочі витрати".

У позові стверджується, що Раш "свідомо привласнив, вкрав і викрав цінні речі, що належать Сполученим Штатам", для особистого користування, але залишається незрозумілим, на що саме співробітник ЦРУ мав намір витратити ці гроші.

За даними влади, частину коштів було виявлено в складському приміщенні поруч із його офісом.

Наразі чоловік перебуває під вартою в очікуванні слухання у федеральному суді Александрії в п'ятницю. Його адвокати поки що не прокоментували ситуацію.

Неясно, яку посаду обіймав Раш у ЦРУ і коли він покинув агентство. У судових документах він описується як "колишній високопоставлений співробітник урядового агентства США".

ФБР заявило, що Раш, вочевидь, роками брехав про свою освіту і військову службу. Він брехав, що був пілотом ВМС США, який закінчив Університет Клемсона в Південній Кароліні і Політехнічний інститут Ренсселера в Нью-Йорку. Він дійсно служив у військово-морському флоті, але недовго і був у військово-морському резерві з 2004 по 2015 рік.

У заяві бюро вказується, що Раш не проходив жодних оцінок як пілот протягом цього часу, і стверджується, що він не навчався в жодному з університетів.

