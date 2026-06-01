Ціни на золото зросли на понад 11 000%: як змінилася вартість долара за 55 років

Після відмови США від золотого стандарту вартість золота шалено підскочила. Про це свідчать історичні дані.

Від часів відмови США від золотого стандарту, що сталося 1971 року, американський долар суттєво знецінився відносно золота. За цей період вартість дорогоцінного металу зросла в понад 110 разів. Про це нагадує GoldBroker.

За даними аналітиків ринку дорогоцінних металів, від початку 1970-х ХХ століття долар втратив близько 99,24% своєї вартості у порівнянні із золотом. Якщо тоді одна тройська унція золота коштувала приблизно 35 доларів, то зараз ціна перевищує кілька тисяч доларів.

Експерти пояснюють таку динаміку відмовою США від прив’язки долара до золота після рішення президента Річарда Ніксона у 1971 році.

Знецінення долара

Саме тоді Вашингтон фактично завершив дію Бреттон-Вудської системи, що відкрила шлях до плаваючих валютних курсів.

За даними аналтиків, золото здорожчало у понад 100 разів від 1971 року

На тлі інфляції, фінансових криз та геополітичної нестабільності золото протягом десятиліть залишається одним із ключових захисних активів для інвесторів.

Тож історична динаміка цін на золото та купівельної спроможності долара свідчить:

1971 року ціна золота становила близько 35 доларів за унцію;

ціна золота у період 2025–2026 рр становить понад 3 000 доларів за унцію.

