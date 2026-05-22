Гроші закінчуються: Росія розпродає золотий запас рекордними темпами, — Bloomberg

Росія з початку 2026 року скоротила свої золоті резерви на 900 тисяч унцій. Станом на 1 травня запаси впали до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на дані Центробанку РФ.

За інформацією журналістів, за перші чотири місяці року обсяг золотих резервів Росії зменшився до 73,9 мільйона унцій.

У Bloomberg зазначили, що ціни на золото цього року досягли рекордних значень і в середньому становили близько 4800 доларів за унцію. Якщо російська влада продавала золото за ринковими цінами, вона могла отримати приблизно 4,3 мільярда доларів.

Це найнижчий рівень золотих резервів РФ із лютого 2022 року, коли президент Росії Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну.

У матеріалі нагадали, що раніше Банк Росії був найбільшим державним покупцем золота у світі та скуповував майже весь внутрішній видобуток. Закупівлі призупинили у 2020 році, а після введення санкцій Центробанк лише частково повертався до цієї практики, але масштабного відновлення так і не сталося.

Скорочення золотих запасів почалося ще минулого року. Тоді Мінфін РФ почав продавати золото й валюту з Фонду національного добробуту, щоб компенсувати дефіцит бюджету через падіння доходів від енергоресурсів.

Одночасно Центробанк РФ проводить операції на внутрішньому ринку, щоб зменшити вплив цих продажів на курс рубля та фінансову систему країни.

Економіка РФ під тиском: що відомо

Нагадаємо, The Washington Post писало, що економічна система Кремля тримається на жорсткому контролі, ізоляції та примусових механізмах замість розвитку. Видання зазначало, що така модель поступово втрачає ефективність, а навіть високі ціни на нафту вже не допомагають стабілізувати ситуацію. У першому кварталі 2026 року дефіцит російського бюджету перевищив показник, закладений на весь рік.

Крім того, Європа посилила санкційний тиск на російський нафтовий експорт, зокрема проти так званого “тіньового флоту”, який РФ використовує для обходу обмежень.

Водночас аналітики Institute for the Study of War вважають, що Володимир Путін не поспішає завершувати війну проти України, оскільки розраховує, що російська економіка ще здатна витримувати тривале протистояння.