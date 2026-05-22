Деньги заканчиваются: Россия распродает золотой запас рекордными темпами, — Bloomberg

Россия с начала 2026 года сократила свои золотые резервы на 900 тысяч унций. По состоянию на 1 мая запасы упали до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка РФ.

По информации журналистов, за первые четыре месяца года объем золотых резервов России уменьшился до 73,9 миллиона унций.

В Bloomberg отметили, что цены на золото в этом году достигли рекордных значений и в среднем составляли около 4800 долларов за унцию. Если российские власти продавали золото по рыночным ценам, они могли получить примерно 4,3 миллиарда долларов.

Это самый низкий уровень золотых резервов РФ с февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину.

В материале напомнили, что ранее Банк России был крупнейшим государственным покупателем золота в мире и скупал почти всю внутреннюю добычу. Закупки приостановили в 2020 году, а после введения санкций Центробанк лишь частично возвращался к этой практике, но масштабного восстановления так и не произошло.

Сокращение золотых запасов началось еще в прошлом году. Тогда Минфин РФ начал продавать золото и валюту из Фонда национального благосостояния, чтобы компенсировать дефицит бюджета из-за падения доходов от энергоресурсов.

Одновременно Центробанк РФ проводит операции на внутреннем рынке, чтобы уменьшить влияние этих продаж на курс рубля и финансовую систему страны.

Экономика РФ под давлением: что известно

Напомним, The Washington Post писало, что экономическая система Кремля держится на жестком контроле, изоляции и принудительных механизмах вместо развития. Издание отмечало, что такая модель постепенно теряет эффективность, а даже высокие цены на нефть уже не помогают стабилизировать ситуацию. В первом квартале 2026 года дефицит российского бюджета превысил показатель, заложенный на весь год.

Кроме того, Европа усилила санкционное давление на российский нефтяной экспорт, в частности против так называемого "теневого флота", который РФ использует для обхода ограничений.

В то же время аналитики Institute for the Study of War считают, что Владимир Путин не спешит завершать войну против Украины, поскольку рассчитывает, что российская экономика еще способна выдерживать длительное противостояние.