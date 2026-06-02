Национальный банк Украины уже обнародовал официальные курсы валют на среду, 3 июня 2026 года. По новым данным НБУ, показатели демонстрируют изменения для ключевых валют, в частности доллара США, евро и польского злотого.

Согласно данным НБУ, курс доллара США установлен на уровне 44,3399 грн, евро — 51,6604 грн, а польского злотого — 12,2004 грн.

На валютном рынке также фиксируются колебания других мировых валют, в частности фунта стерлингов, швейцарского франка и канадского доллара, однако именно доллар, евро и злотый остаются ключевыми для украинского рынка.

Курсы могут влиять на стоимость импорта, сбережения граждан и общую динамику валютного рынка в Украине.

Курс валют на межбанке пробил новый исторический максимум

Динамика курса валют в Украине — новый исторический максимум

Отметим, что сегодня, 2 июня, межбанк предлагает доллар по 44,35-44,38 грн, что является новым историческим максимумом.

А накануне, 1 июня, курс доллара поднялся на 3 коп. в покупке и продаже, а евро снизился на 19 коп.

На наличном рынке гривна сегодня, 2 июня, торгуется по 44,02-44,47 грн за доллар. А евро покупают по 51,25 грн и продают по 51,91 грн.

В обменниках доллар стоит до 44,26 грн, а евро до 51,75 грн.

