Доллар установил третий подряд рекорд в Украине. Аналитики прогнозируют, что официальный курс останется ниже 45 грн.

Сегодня, 4 июня, доллар в Украине подорожал менее чем на 1 копейку. В то же время это уже третий подряд исторический максимум официального курса валюты, поэтому можно говорить о рекорде.

По состоянию на четверг Национальный банк Украины установил следующие официальные курсы валют:

доллар США — 44,35 грн;

евро — 51,53 грн;

польский злотый — 12,16 грн.

Днем ранее, 3 июня, курс составлял 44,34 грн. Евро, наоборот, подешевел на 0,14 грн. Курс европейской валюты опустился с 51,66 грн до 51,53 грн.

Польский злотый также потерял в цене. Его официальный курс снизился на 0,0406 грн — с 12,2 грн до 12,16 грн.

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Эксперты отмечают, что в первые дни июня резкой девальвации гривны не наблюдается. Ситуация остается контролируемой, а Нацбанк продолжает сдерживать существенные колебания курса.

Официальный курс доллара в Украине снова обновил исторический максимум, но вырос всего на 1 копейку Фото: Freepik

Прогноз по курсу доллара на июнь

По прогнозам на июнь, официальный курс доллара будет находиться в диапазоне 43,8-44,8 грн. Наличный доллар может колебаться в пределах 44,5-44,9 грн, близким к психологической отметке в 45 грн из-за повышенного спроса населения.

Курс евро, как ожидается, будет оставаться относительно стабильным и не пересечет отметку 52 грн.

Фокус уже писал, что нынешний рост курса является скорее техническим и не свидетельствует о резком ухудшении ситуации на валютном рынке.