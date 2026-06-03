Инфляция в ЕС подскочила до 3,2% — как это ударит по ценам и валюте в Украине

Инфляция в ЕС ускорилась до максимума почти за 3 года. Финаналитик объяснил, что это означает для украинцев.

Годовая инфляция в Евросоюзе в мае подскочила до 3,2% (от 3% в апреле), что является самым высоким уровнем за 33 месяца, сообщает Евростат. Главными факторами роста называют прежде всего энергоносители (+10,9% г/г), а также более дорогие услуги (3,5% г/г). Между тем продукты выросли медленнее (2% г/г).

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин объяснил, как это ударит по Украине.

Основные последствия для Украины

Подорожание импорта эксперт называет одним из основных последствий для украинцев. Ведь большая часть украинского импорта направляется из ЕС. Поэтому высокие европейские цены быстро отразятся на товарах в Украине. Давление на топливо и услуги. Рост цен на энергоносители в ЕС усиливает ценовое давление на топливо и логистику в Украине. Валютное влияние. По словам Шевчишина, полевой курс евро может оставаться сильным. Европейский центральный банк вряд ли будет быстро снижать ставки, что держит евро укрепленным против доллара. Это будет сдерживать дальнейшее подорожание доллара в Украине при условии политики НБУ. Меньше переводов и большие расходы за рубежом. Из-за более дорогой жизни в ЕС украинские мигранты и беженцы тратят больше на месте; переводы в Украину могут сократиться.

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"Мы фактически импортируем европейскую инфляцию: удорожание в ЕС автоматически отражается на ценах в Украине", — говорит финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Инфляция в Украине — актуальные данные

Между тем инфляция на потребительском рынке Украины в апреле 2026 года по сравнению с мартом составила 1,4%. Тогда как разница между прошлым годом составляет 8,6%.

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Инфляция в ЕС ускорилась в результате инфляции Фото: Евростат

Как Фокус писал ранее, в апреле 2026-го цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,9%.

Больше всего (на 16,7%) подорожали продукты переработки зерновых. Заметно выросли цены на сахар, подсолнечное масло, хлеб, макаронные изделия, рыбу и продукты из рыбы, мясо и мясопродукты, фрукты, овощи, рис.

В то же время на 3,4% подешевели яйца, на 1,5-0,5% снизились цены на масло, сыры, сало.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,8%. А цены на транспорт выросли на 4,7%.