Государство повысит минимальную зарплату до 10 000 грн, что выглядит значимым шагом, ведь сейчас она составляет 8 000 грн. Однако является ли эта сумма действительно жизнеспособной как для бизнеса, так и для простых граждан? На это Фокусу ответил аналитик Андрей Шевчишин.

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Минимальная зарплата в Украине вырастет до 10 059 гривен в течение почти трех лет. А прожиточный минимум для трудоспособных лиц к 2028-му достигнет 3 667 грн. Об этом свидетельствуют расчеты Министерства финансов. Однако, являются ли они положительными и как правительство, учитывая состояние госбюджета страны во время войны, сможет этого добиться?

Цель регулярного повышения минималки: что говорят в Минфине

Учитывая информацию ведомства, повышение минимальной зарплаты в Украине должно сохранить покупательную способность населения и одновременно увеличить поступления в государственный и местные бюджеты через более высокие налоговые отчисления.

Минимальная зарплата в Украине вырастет до 10 000 грн в 2028 году Фото: ukranews.com

Как ранее писал Фокус, в 2025 году минимальную зарплату заморозили — ее размер сейчас составляет 8 000 грн. В то же время Министерство финансов прогнозирует, что рост минималки до отметки в 10 тысяч грн. ожидается аж в 2028 году.

Возможные размеры минимальной зарплаты на следующие годы выглядят следующим образом:

2026 год — 8 688 грн

2027 год — 9 374 грн

2028 год — 10 059 грн

Повышение минималки означает увеличение объемов налогов Фото: Getty

Реальное повышение или иллюзия для населения и инструмент для государства?

"Очевидно, что на 8 000 грн. прожить в Украине практически невозможно. И хотя официальный прожиточный минимум до сих пор фиксируется на уровне чуть более 3 000 грн (прожиточный минимум официально составляет около 3 200-3 500 грн в месяц, в зависимости от категории населения — ред.), это — условная цифра, которая не соответствует реальным расходам населения. Следовательно, нынешнее повышение скорее следует рассматривать как инструмент детенизации экономики, чем как реальное улучшение благосостояния. Оно должно стать сигналом для вывода заработных плат из тени и стимулом для работодателей оформлять работников официально", — отмечает в комментарии Фокусу финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Повышение скорее следует рассматривать как инструмент детенизации экономики, чем как реальное улучшение благосостояния

В то же время такой шаг запускает цепную реакцию:

пересматривается прожиточный минимум,

за ним — пенсии,

сетка государственных выплат,

зарплаты госслужащих, привязанные к минимальной ставке.

Это означает, что повышение коснется широкой социальной сферы — и прежде всего самых уязвимых категорий: пенсионеров, малообеспеченных, работников бюджетной сферы.

"Отдельно стоит упомянуть налоговую составляющую. Повышение минималки означает увеличение объемов отчислений в социальные фонды, в частности пенсионный, а также большие поступления от налога на прибыль. Это, в свою очередь, поддерживает финансовую стабильность государства в условиях военного бюджета", — отмечает Шевчишин.

Повышение минимальной зарплаты должно стать сигналом для вывода заработных плат из тени и стимулом для работодателей оформлять работников официально

Так что получается, пересмотр зарплат и налогов — это часть большей экономической реформы, в частности для уменьшения теневой экономики, увеличения поступлений в бюджет и социальные фонды.

Отметим, что согласно прогнозу курса доллара к гривне Международного валютного фонда (МВФ), в 2028 году 1 гривна будет стоить 48,9 долларов.

"Относительно влияния на курс гривны — оно пока выглядит минимальным. Постепенность изменений, контроль со стороны НБУ, валютные ограничения — все это сдерживает колебания", — считает Шевчишин.

Увеличение минималки не свидетельствует о реальном росте благосостояния украинцев, а речь идет об индексации к инфляции Фото: minfin.com.ua

Только после постепенного снятия валютных ограничений можно будет точнее оценить реальные последствия. Но даже в этом случае повышение минималки не является критическим фактором для валютного рынка.

Фактически из-за увеличения минималки речь идет не о реальном росте благосостояния украинцев, а об индексации к инфляции. Например, при инфляции 9,7% и минималке 8 000 грн — 10% прироста дают именно те 8 800 грн, которые и предусмотрены повышением. То есть мы лишь догоняем показатели, а не превышаем их, говорит эксперт.

В нашем случае, это путь к отбеливанию, а также фактор социальной справедливости

Также важно вспомнить, что в предыдущие годы из-за войны подобные пересмотры минимальной зарплаты были отложены. Поэтому нынешний процесс — это еще и исправление задержки, которая возникла из-за кризиса. Таким образом, повышение минимальной зарплаты — это не экономическая революция, а необходимый шаг для стабилизации социальной сферы и легализации рынка труда. Это часть более широкой политики социальной справедливости и экономической адаптации в условиях войны.

"На самом деле это не такое быстрое повышение, во-первых. Во-вторых, это повышение сопоставимо с инфляционной, с девальвационной составляющей, которые уже произошли, учитывая ситуацию в стране... В стабильной экономике, когда все растет, нет войны, такой рост минимальной зарплаты, он привязывается к инфляции, привязывается к качеству, производительности труда. Повышается производительность труда, растет экономика, соответственно, растут минимальные зарплаты, средний уровень доходов населения. В нашем случае, это путь к отбеливанию, а также фактор социальной справедливости", — пояснил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Напомним, сейчас минимальная заработная плата в Украине составляет 8 000 гривен. Однако эта сумма указана до вычета налогов.

Ранее Фокус писал, что некоторым категориям украинцев, которые получают жилищные субсидии, не продлят выплаты автоматически. Чтобы продолжить получать помощь, им необходимо подать заявление на продление.