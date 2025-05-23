Субсидии в Украине: кто должен подать заявление для получения помощи
Некоторым категориям украинцев, которые получают жилищные субсидии, не продлят выплаты автоматически. Чтобы продолжить получать помощь, им необходимо подать заявление на продление.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде
С 1 мая Пенсионный фонд Украины начинает определять право на получение жилищных субсидий на новый период — до 30 апреля 2026 года. Для большинства получателей помощь будет продлена автоматически на основании уже имеющихся данных. Однако это возможно лишь при отсутствии изменений в имущественном положении или составе домохозяйства, а также при отсутствии задолженности за коммунальные услуги.
Некоторым категориям граждан для назначения субсидии на новый период нужно подать новое заявление и декларацию о доходах и расходах:
- в составе которых есть ВПЛ,
- члены которых проживают в арендованном жилом помещении;
- в которых количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;
- претендующих на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
Подать заявление и необходимые документы для назначения жилищной субсидии в органы Пенсионного фонда можно следующими способами:
- в выбранном сервисном центре ПФУ;
- отправить по почте в адрес органа ПФУ;
- онлайн через портал электронных услуг ПФУ
Заявление и документы можно подать через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины, центра предоставления административных услуг и через портал "Дія".
Напомним, в Украине члены семей военнослужащих, которые проходят службу, имеют право на льготы. Это право распространяется и на их супругов.
Ранее сообщалось, что определенные категории пенсионеров имеют возможность оплачивать коммунальные услуги по льготным тарифам. Такие льготы предоставляются представителям отдельных профессиональных групп.