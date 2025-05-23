Субсидии в Украине: кто должен подать заявление для получения помощи

Некоторым категориям украинцев, которые получают жилищные субсидии, не продлят выплаты автоматически. Чтобы продолжить получать помощь, им необходимо подать заявление на продление.

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Об этом сообщили в Пенсионном фонде

С 1 мая Пенсионный фонд Украины начинает определять право на получение жилищных субсидий на новый период — до 30 апреля 2026 года. Для большинства получателей помощь будет продлена автоматически на основании уже имеющихся данных. Однако это возможно лишь при отсутствии изменений в имущественном положении или составе домохозяйства, а также при отсутствии задолженности за коммунальные услуги.

Некоторым категориям граждан для назначения субсидии на новый период нужно подать новое заявление и декларацию о доходах и расходах:

в составе которых есть ВПЛ,

члены которых проживают в арендованном жилом помещении;

в которых количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

претендующих на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Подать заявление и необходимые документы для назначения жилищной субсидии в органы Пенсионного фонда можно следующими способами:

в выбранном сервисном центре ПФУ;

отправить по почте в адрес органа ПФУ;

онлайн через портал электронных услуг ПФУ

Заявление и документы можно подать через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины, центра предоставления административных услуг и через портал "Дія".

Напомним, в Украине члены семей военнослужащих, которые проходят службу, имеют право на льготы. Это право распространяется и на их супругов.

Ранее сообщалось, что определенные категории пенсионеров имеют возможность оплачивать коммунальные услуги по льготным тарифам. Такие льготы предоставляются представителям отдельных профессиональных групп.