Субсидії в Україні: хто має подати заяву для отримання допомоги

Деяким категоріям українців, які отримують житлові субсидії, не продовжать виплати автоматично. Щоб продовжити отримувати допомогу, їм необхідно подати заяву на продовження.

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Про це повідомили в Пенсійному фонді

З 1 травня Пенсійний фонд України починає визначати право на отримання житлових субсидій на новий період — до 30 квітня 2026 року. Для більшості одержувачів допомогу буде продовжено автоматично на підставі вже наявних даних. Однак це можливо лише за відсутності змін у майновому стані або складі домогосподарства, а також за відсутності заборгованості за комунальні послуги.

Деяким категоріям громадян для призначення субсидії на новий період потрібно подати нову заяву та декларацію про доходи і витрати:

у складі яких є ВПО,

члени яких проживають в орендованому житловому приміщенні;

у яких кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб, які зареєстровані в домогосподарстві, менша, ніж кількість зареєстрованих;

які претендують на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Подати заяву та необхідні документи для призначення житлової субсидії до органів Пенсійного фонду можна такими способами:

в обраному сервісному центрі ПФУ;

надіслати поштою на адресу органу ПФУ;

онлайн через портал електронних послуг ПФУ

Заяву та документи можна подати через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, центру надання адміністративних послуг та через портал "Дія".

Нагадаємо, в Україні члени сімей військовослужбовців, які проходять службу, мають право на пільги. Це право поширюється і на їхнє подружжя.

Раніше повідомлялося, що певні категорії пенсіонерів мають можливість оплачувати комунальні послуги за пільговими тарифами. Такі пільги надаються представникам окремих професійних груп.