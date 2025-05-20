Минимальная зарплата: какую сумму можно получить "на руки"

В настоящее время минимальная заработная плата в Украине составляет 8 000 гривен. Однако эта сумма указана до вычета налогов.

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Об этом сообщает Госстат.

В 2025 году минимальная заработная плата не будет повышаться — она сохраняется на уровне 8 000 гривен. Почасовая оплата составляет 48 гривен. С этой суммы удерживаются следующие налоги:

18% налога на доходы физических лиц;

5% военного сбора.

Так, с минимальной зарплаты в размере 8 000 грн удерживают:

военный сбор составит 400 грн;

НДФЛ соответственно — 1 440 грн.

В общей сложности налоги составляют 1 840 гривен. Таким образом, минимальная заработная плата после вычета налогов ("чистыми") составляет 6 160 гривен.

Минимальную зарплату могут повысить — какие прогнозы

В Верховной Раде Украины предлагают повысить минимальную заработную плату с 1 июля 2025 года, чтобы сократить разрыв между минимальной зарплатой и реальным уровнем прожиточного минимума.

Документ предлагает:

Повышение минимальной зарплаты с середины 2025 года;

Привязку ее размера к фактическому прожиточному минимуму, что на март составляет 10,8 тыс. грн;

Финансирование изменений за счет сокращения второстепенных бюджетных расходов и ожидаемого увеличения доходов государственного бюджета.

Напоминаем, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.