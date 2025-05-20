Мінімальна зарплата: яку суму можна отримати "на руки"

Нині мінімальна заробітна плата в Україні становить 8 000 гривень. Однак ця сума вказана до вирахування податків.

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Про це повідомляє Держстат.

У 2025 році мінімальна заробітна плата не підвищуватиметься — вона зберігається на рівні 8 000 гривень. Погодинна оплата становить 48 гривень. З цієї суми утримуються такі податки:

18% податку на доходи фізичних осіб;

5% військового збору.

Так, з мінімальної зарплати в розмірі 8 000 грн утримують:

військовий збір становитиме 400 грн;

ПДФО відповідно — 1 440 грн.

Загалом податки становлять 1 840 гривень. Таким чином, мінімальна заробітна плата після вирахування податків ("чистими") становить 6 160 гривень.

Мінімальну зарплату можуть підвищити — які прогнози

У Верховній Раді України пропонують підвищити мінімальну заробітну плату з 1 липня 2025 року, щоб скоротити розрив між мінімальною зарплатою і реальним рівнем прожиткового мінімуму.

Документ пропонує:

Підвищення мінімальної зарплати з середини 2025 року;

прив'язку її розміру до фактичного прожиткового мінімуму, що на березень становить 10,8 тис. грн;

Фінансування змін за рахунок скорочення другорядних бюджетних видатків та очікуваного збільшення доходів державного бюджету.

Нагадуємо, 2025 року почне діяти новий етап пенсійної реформи, який стосується накопичувальної пенсії: аналітики пояснили, які є небезпеки для громадян. Водночас зростає страховий стаж, заробивши який людина може вийти на пенсію за віком.

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