В Украине могут повысить минимальную пенсию: есть три условия

Вопрос повышения минимальной пенсии остаётся актуальным и обсуждаемым в Украине. В этом году, из-за дефицита финансовых средств, размер пенсии остался на уровне 2 361 гривны. Однако есть возможность её увеличения за счёт детенизации экономики, сокращения госрасходов и проведения пенсионной реформы.

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Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

Он считает главным источником финансирования повышения минимальной пенсии детенизацию.

"В прошлом году благодаря системной работе в этом направлении, а я постоянно занимаюсь этим вопросом – в бюджет дополнительно поступило эквивалент 2,5 млрд долларов – это почти в 4 раза больше озвученной мной потребности. Если усиливать борьбу с тенью – вполне реально пополнить бюджет суммой не менее 4 млрд долларов", – отметил Гетманцев.

Он опроверг утверждение, что у Украины нет средств для повышения пенсий, указывая на то, что около 400 млрд грн экономики остаются в "тени". В меньшем масштабе увеличение пенсий возможно за счёт оптимизации государственных расходов. Гетманцев считает, что в государственном бюджете есть неэффективные или малопродуктивные расходы на сумму 50 млрд грн.

Нардеп также отметил, что увеличение пенсий стимулирует потребительские расходы, поскольку пенсионеры, тратя деньги на еду, одежду, лекарства и другие товары, фактически поддержат отечественную экономику и производителей.

"В итоге эти средства вернутся в государственный бюджет через налоги, что окажется гораздо более эффективным и результативным, чем различные программы "кэшбеков", – добавил Гетманцев.

Следующим шагом станет системное преобразование — начало комплексной пенсионной реформы. В частности, речь идет о введении второго накопительного уровня, при котором часть отчислений каждого работающего гражданина будет направлена на его личную будущую пенсию. Также необходимо активизировать третий уровень системы — добровольное пенсионное страхование, благодаря которому пенсии могут увеличиться, так как каждый сможет откладывать дополнительные средства на комфортное существование в пожилом возрасте. Чтобы эти накопления не утратили свою ценность, требуется перезагрузка фондового рынка.

"Главное – поэтапно отходить от всех видов специальных пенсий (кроме связанных с вредными для здоровья условиями труда). Нужно применять единый и справедливый подход, а определять уровень пенсий должен не статус или прежняя должность, а сделанные за время трудовой деятельности страховые отчисления", – резюмировал депутат.

Отметим, Фокус писал о минимальных пенсиях в 2025 году, установленных в законе о государственном бюджете. Согласно решению нардепов, минимальные выплаты для неработающих пенсионеров — 2 725 грн (независимо от стажа), для граждан в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж — 3 370 грн, до 70 лет — 2 980 грн, от 70 до 80 лет — 3 240 грн.

Тем временем в феврале 2025 года медиа "РБК-Украина" рассказало детали индексации пенсий в Украине, которая началась в марте. Размер индексации зависит от размера инфляции и возможен рост на 10%. При расчетах правительство ориентировалось на показатель средней заработной платы (от 13,5 до 17,4 тыс. грн), установленный ПФУ, и инфляцию в 12%.