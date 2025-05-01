В Україні можуть підвищити мінімальну пенсію: є три умови

Питання підвищення мінімальної пенсії залишається актуальним і обговорюваним в Україні. Цього року, через дефіцит фінансових коштів, розмір пенсії залишився на рівні 2 361 гривні. Однак є можливість її збільшення за рахунок детінізації економіки, скорочення держвитрат і проведення пенсійної реформи.

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Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу").

Він вважає головним джерелом фінансування підвищення мінімальної пенсії детінізацію.

"Минулого року завдяки системній роботі в цьому напрямі, а я постійно опікуюся цим питанням, до бюджету додатково надійшов еквівалент 2,5 млрд доларів — це майже в 4 рази більше за озвучену мною потребу. Якщо посилювати боротьбу з тінню — цілком реально поповнити бюджет сумою не менше 4 млрд доларів", — зазначив Гетманцев.

Він спростував твердження, що в України немає коштів для підвищення пенсій, вказуючи на те, що близько 400 млрд грн економіки залишаються в "тіні". У меншому масштабі збільшення пенсій можливе за рахунок оптимізації державних витрат. Гетманцев вважає, що в державному бюджеті є неефективні або малопродуктивні витрати на суму 50 млрд грн.

Нардеп також зазначив, що збільшення пенсій стимулює споживчі витрати, оскільки пенсіонери, витрачаючи гроші на їжу, одяг, ліки та інші товари, фактично підтримають вітчизняну економіку та виробників.

"У підсумку ці кошти повернуться до державного бюджету через податки, що виявиться набагато ефективнішим і результативнішим, ніж різні програми "кешбеків", — додав Гетманцев.

Наступним кроком стане системне перетворення — початок комплексної пенсійної реформи. Зокрема, йдеться про запровадження другого накопичувального рівня, за якого частина відрахувань кожного громадянина, який працює, буде спрямована на його особисту майбутню пенсію. Також необхідно активізувати третій рівень системи — добровільне пенсійне страхування, завдяки якому пенсії можуть збільшитися, тому що кожен зможе відкладати додаткові кошти на комфортне існування в літньому віці. Щоб ці накопичення не втратили свою цінність, потрібне перезавантаження фондового ринку.

"Головне — поетапно відходити від усіх видів спеціальних пенсій (крім пов'язаних зі шкідливими для здоров'я умовами праці). Потрібно застосовувати єдиний і справедливий підхід, а визначати рівень пенсій має не статус або колишня посада, а зроблені за час трудової діяльності страхові відрахування", — резюмував депутат.

Зазначимо, Фокус писав про мінімальні пенсії у 2025 році, встановлені в законі про державний бюджет. Згідно з рішенням нардепів, мінімальні виплати для непрацюючих пенсіонерів — 2 725 грн (незалежно від стажу), для громадян у віці від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж — 3 370 грн, до 70 років — 2 980 грн, від 70 до 80 років — 3 240 грн.

Тим часом у лютому 2025 року медіа "РБК-Україна" розповіло деталі індексації пенсій в Україні, яка розпочалася в березні. Розмір індексації залежить від розміру інфляції і можливе зростання на 10%. Під час розрахунків уряд орієнтувався на показник середньої заробітної плати (від 13,5 до 17,4 тис. грн), встановлений ПФУ, та інфляцію в 12%.