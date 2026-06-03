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Економіка

Інфляція в ЄС підскочила до 3,2% — як це вдарить по цінах і валюті в Україні

Інфляція в ЄС несе наслідки для України
Інфляція в ЄС побила рекорд | Фото: Pixabay

Інфляція в ЄС прискорилася до максимуму майже за 3 роки. Фінаналітик пояснив, що це означає для українців.

Річна інфляція в Євросоюзі у травні підскочила до 3,2% (від 3% у квітні), що є найвищим рівнем за 33 місяці, повідомляє Євростат. Головними чинниками зростання називають передусім енергоносії (+10,9% р/р), а також дорожчі послуги (3,5% р/р). Тим часом продукти зросли повільніше (2% р/р).

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин пояснив, як це вдарить по Україні.

Основні наслідки для України

  1. Здорожчання імпорту експерт називає одним із основних наслідків для українців. Адже велика частина українського імпорту прямує з ЄС. Тож вищі європейські ціни швидко відобразяться на товарах в Україні.
  2. Тиск на пальне та послуги. Зростання цін на енергоносії в ЄС підсилює ціновий тиск на пальне й логістику в Україні.
  3. Валютний вплив. За словами Шевчишина, польовий курс євро може залишатися сильним. Європейський центральний банк навряд чи швидко знижуватиме ставки, що тримає євро зміцненим проти долара. Це стримуватиме подальше подорожчання долара в Україні за умови політики НБУ.
  4. Менше переказів і більші витрати за кордоном. Через дорожче життя в ЄС українські мігранти й біженці витрачають більше на місці; перекази в Україну можуть скоротитися.
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"Ми фактично імпортуємо європейську інфляцію: дорожчання в ЄС автоматично відображається на цінах в Україні", — каже фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Інфляція в Україні — актуальні дані

Тим часом інфляція на споживчому ринку України в квітні 2026 року порівняно із березнем становила 1,4%. Тоді як різниця між минулим роком становить 8,6%.

Відео дня
Інфляція в ЄС прискорилася
Інфляція в ЄС прискорилася
Фото: Євростат

Як Фокус писав раніше, у квітні 2026-го ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,9%.

Найбільше (на 16,7%) здорожчали продукти переробки зернових. Помітно зросли ціни на цукор, соняшникову олію, хліб, макаронні вироби, рибу та продукти з риби, м’ясо та м’ясопродукти, фрукти, овочі, рис.

Водночас на 3,4% здешевшали яйця, на 1,5–0,5% знизилися ціни на масло, сири, сало.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, що пов’язано зі здорожчанням тютюнових виробів на 1,8%. А ціни на транспорт зросли на 4,7%.