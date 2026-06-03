Інфляція в ЄС підскочила до 3,2% — як це вдарить по цінах і валюті в Україні

Інфляція в ЄС прискорилася до максимуму майже за 3 роки. Фінаналітик пояснив, що це означає для українців.

Річна інфляція в Євросоюзі у травні підскочила до 3,2% (від 3% у квітні), що є найвищим рівнем за 33 місяці, повідомляє Євростат. Головними чинниками зростання називають передусім енергоносії (+10,9% р/р), а також дорожчі послуги (3,5% р/р). Тим часом продукти зросли повільніше (2% р/р).

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин пояснив, як це вдарить по Україні.

Основні наслідки для України

Здорожчання імпорту експерт називає одним із основних наслідків для українців. Адже велика частина українського імпорту прямує з ЄС. Тож вищі європейські ціни швидко відобразяться на товарах в Україні. Тиск на пальне та послуги. Зростання цін на енергоносії в ЄС підсилює ціновий тиск на пальне й логістику в Україні. Валютний вплив. За словами Шевчишина, польовий курс євро може залишатися сильним. Європейський центральний банк навряд чи швидко знижуватиме ставки, що тримає євро зміцненим проти долара. Це стримуватиме подальше подорожчання долара в Україні за умови політики НБУ. Менше переказів і більші витрати за кордоном. Через дорожче життя в ЄС українські мігранти й біженці витрачають більше на місці; перекази в Україну можуть скоротитися.

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"Ми фактично імпортуємо європейську інфляцію: дорожчання в ЄС автоматично відображається на цінах в Україні", — каже фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Інфляція в Україні — актуальні дані

Тим часом інфляція на споживчому ринку України в квітні 2026 року порівняно із березнем становила 1,4%. Тоді як різниця між минулим роком становить 8,6%.

Відео дня

Інфляція в ЄС прискорилася Фото: Євростат

Як Фокус писав раніше, у квітні 2026-го ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,9%.

Найбільше (на 16,7%) здорожчали продукти переробки зернових. Помітно зросли ціни на цукор, соняшникову олію, хліб, макаронні вироби, рибу та продукти з риби, м’ясо та м’ясопродукти, фрукти, овочі, рис.

Водночас на 3,4% здешевшали яйця, на 1,5–0,5% знизилися ціни на масло, сири, сало.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, що пов’язано зі здорожчанням тютюнових виробів на 1,8%. А ціни на транспорт зросли на 4,7%.