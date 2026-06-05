Долар чи гривня — що вигідніше для заощаджень? За словами експерта банківської сфери, українцям слід оцінювати не лише курс валют, а й реальну прибутковість інструментів влітку 2026 року.

Початок літа показав, що українці активніше стали стежити за курсом долара і євро, особливо на тлі ризиків безпеки і коливань світових ринків. Однак найближчими тижнями різких валютних стрибків в Україні не прогнозується.

Такий прогноз озвучив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий.

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На думку банкіра, протягом наступного тижня валютний ринок залишатиметься відносно стабільним.

Очікувані курсові коридори

долар — 44,2–44,7 грн на міжбанку;

євро — 51–52,5 грн;

на готівковому ринку долар перебуватиме в межах 44,1–44,6 грн.

Лєсовий зазначає, що щоденні зміни курсів будуть мінімальними:

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до 15 копійок на міжбанку;

до 20 копійок у банках;

до 30 копійок в обмінниках.

Гривня стабільна цього літа Фото: НБУ

Гривня залишається стабільною

Ключовим чинником стабільності банкір називає політику Національного банку. НБУ продовжує працювати в режимі керованої гнучкості, коли курс реагує на ринок, але надмірні коливання згладжуються валютними інтервенціями.

"Валютний ринок має досить сильний механізм балансування", — пояснює Лєсовий.

За його словами, навіть за короткочасного зростання попиту на готівкову валюту ситуація навряд чи вийде з-під контролю без змін у безготівковому сегменті.

Що може вплинути на курс долара

Серед головних ризиків банкір називає:

загострення безпекової ситуації;

масовані ракетні атаки;

можливе подорожчання нафти і пального через ситуацію на Близькому Сході.

За словами Лєсового, у разі погіршення новинного тла українці можуть почати активніше купувати валюту, а обмінники оперативно піднімати курси.

На його думку, підстав для різкої девальвації гривні зараз немає.

Долар чи гривня: що краще для заощаджень

Окрему увагу банкір приділив темі заощаджень. За його словами, українцям слід оцінювати не тільки курс валют, а й реальну прибутковість інструментів.

Лєсовий зазначає, що долар і євро виконують функцію фінансової подушки, але валютні заощадження не приносять відсоткового доходу, а гривневі депозити та ОВДП дають змогу заробляти.

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Максимальні депозитні ставки зараз можуть сягати 17,5% річних.

Водночас НБУ зберігає облікову ставку на рівні 15%, і, за прогнозом регулятора, вона залишатиметься незмінною щонайменше до другого кварталу 2027 року, тож різкого падіння ставок за депозитами найближчим часом не очікується.

Чи з'їсть інфляція доходи українців

За прогнозом НБУ, інфляція 2026 року становитиме приблизно 9,4%. На думку Лєсового, в нинішніх умовах гривневі інструменти все ще можуть перекривати інфляцію і приносити реальний дохід.

Водночас ситуація може змінитися у двох випадках: якщо долар зросте до 46–46,5 грн і якщо інфляція прискориться до 11–13%.

Поки що, за словами банкіра, подібні сценарії залишаються тільки потенційними ризиками.

Чи варто зараз скуповувати долари

Експерт радить українцям не ухвалювати рішення про купівлю валюти емоційно під впливом тривожних новин або паніки.

"На старті літа рішення про купівлю валюти доцільно ухвалювати не під впливом тривоги, а після порівняння альтернатив", — підсумував Лєсовий.

На його думку, гривня залишається не тільки засобом розрахунку, а й інструментом для збереження та примноження заощаджень.

Нагадаємо, 5 червня офіційний курс долара, за даними НБУ, перевищив 44 грн. Євро та інші популярні валюти залишалися на високих рівнях.