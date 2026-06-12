Нас ждет важная неделя: банкир дал прогноз курса доллара и евро в Украине

Следующая неделя станет важной для валютного рынка в связи с решением НБУ по учетной ставке.

В четверг, 18 июня, Нацбанк должен определить, какова будет стоимость денег в ближайший период, а также дать рынку ориентир относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Об этом Фокусу сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой. Он представил прогноз курса валют на следующую неделю, 15-21 июня.

По словам банкира, ожидания рынка в настоящее время достаточно однозначны.

"Учетная ставка, скорее всего, останется на уровне 15%. Это решение будет выглядеть осторожным, но именно осторожность сейчас является наиболее оправданной тактикой", — сказал Лесовой.

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Ситуация в экономике и на валютном рынке

Украинская экономика продолжает функционировать в условиях высоких рисков. На инфляцию влияет стоимость топлива, а военные удары могут создавать проблемы для энергетики, логистики и производства. В то же время сезонное подешевение сельхозпродукции частично снижает давление на потребительские цены, а ожидаемая макрофинансовая помощь от партнеров поддерживает общую макрофинансовую стабильность.

Поэтому у НБУ есть основания сохранять текущую монетарную позицию. Ставка в 15% позволяет одновременно сдерживать инфляционные ожидания и не оказывать излишнего давления на экономическую активность.

"На валютном рынке регулятор и в дальнейшем будет применять режим "управляемой гибкости". Он позволяет не фиксировать курс в административном порядке, но и не оставлять рынок один на один с чрезмерными колебаниями. Именно интервенции НБУ остаются главным инструментом стабилизации", — объясняет эксперт.

Спрос на валюту, по прогнозам, будет превышать предложение примерно на 10–15 %. Для компенсации такого разрыва регулятору может потребоваться в среднем 850–900 млн долларов на валютные интервенции в неделю.

Сколько будет стоить валюта следующую неделю Фото: Pexels

Курс доллара — прогноз на следующую неделю, 15–21 июня

В сложившихся условиях курс доллара может оставаться в пределах 44,4–45,10 грн, прогнозирует банкир. Курс евро будет в большей степени зависеть от внешних факторов. Его курс в Украине будет определяться не только внутренним валютным спросом, но и мировым соотношением евро/доллар.

Особую роль будет играть ситуация на Ближнем Востоке, которая на протяжении 3,5 месяцев остается источником нестабильности.

"Любые изменения в регионе могут влиять на цены на нефть, а через них — на ожидания глобальных инвесторов. Именно поэтому евро может реагировать на внешние новости более чувствительно, чем доллар в Украине", — говорит Лесовой.

В настоящее время прогнозируется, что курс евро к доллару будет колебаться в диапазоне 1,15–1,18. Это дает основания ожидать, что курс евро в Украине составит 51–52,5 грн.

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В целом валютный рынок на следующей неделе останется под контролем. Основные риски сохраняются, но НБУ располагает достаточным набором инструментов, чтобы не допустить резких колебаний. Поэтому следует ожидать умеренной стабильности с возможными кратковременными колебаниями курса.

Основные события на валютном рынке с 15 по 21 июня:

коридоры колебаний валютных курсов: 44,4–45,1 грн/$ и 51–52,5 грн/€ (на межбанке) и 44,3–45 грн/$ и 51–52,5 грн/€ (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: до 0,05-0,15 грн (межбанк), до 0,1-0,2 грн (комбанки), до 0,3 грн (обменные пункты);

разница между курсами покупки и продажи: до 0,15 грн за $1, до 0,2 грн за €1 (межбанк), до 0,5-0,6 грн за $1, до 0,8-1 грн за €1 (комбанки), до 0,6-1 грн за $1, до 1-1,3 грн за €1 (обменные пункты);

разница курсов покупки на наличном рынке: 0,2-0,3 грн за $1, 0,3-0,5 за €1 (комбанки), 0,3-0,5 грн за $1, 0,5-0,7 за €1 (обменные пункты);

разница курсов продажи на наличном рынке: 0,1-0,2 грн за $1, 0,2-0,3 грн за €1 (комбанки), 0,3-0,5 грн за $1, до 0,5 грн за €1 (обменные пункты);

в зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличных рынков — 0,1-0,15 грн;

средние недельные курсовые отклонения — до 1-1,5% от начального курса недели.

Напомним, ранее экономист Виталий Шапран высказался по поводу "доллара по 45". Он считает, что ничего экстраординарного не происходит, плановые показатели девальвации гривны на 2026 год Украина пока выдерживает, да и инфляция не превышает того, что заложено в бюджете.