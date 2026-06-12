На нас чекає важливий тиждень: банкір оприлюднив прогноз курсу долара та євро в Україні

Наступний тиждень стане важливим для валютного ринку у зв’язку з рішенням НБУ щодо облікової ставки.

У четвер, 18 червня, Нацбанк має визначити, якою буде вартість грошей у найближчий період, а також надати ринку орієнтир щодо подальшої грошово-кредитної політики. Про це Фокусу повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лісовий. Він представив прогноз курсу валют на наступний тиждень, 15–21 червня.

За словами банкіра, очікування ринку наразі є досить однозначними.

"Базова ставка, найімовірніше, залишиться на рівні 15%. Це рішення виглядатиме обережним, але саме обережність зараз є найбільш виправданою тактикою", — сказав Лісовий.

Ситуація в економіці та на валютному ринку

Українська економіка продовжує функціонувати в умовах високих ризиків. На інфляцію впливає вартість палива, а військові удари можуть створювати проблеми для енергетики, логістики та виробництва. Водночас сезонне здешевлення сільгосппродукції частково знижує тиск на споживчі ціни, а очікувана макрофінансова допомога від партнерів підтримує загальну макрофінансову стабільність.

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Тому НБУ має підстави зберігати поточну монетарну політику. Ставка на рівні 15% дає змогу одночасно стримувати інфляційні очікування та не чинити надмірного тиску на економічну активність.

"На валютному ринку регулятор і надалі застосовуватиме режим "керованої гнучкості". Він дає змогу не фіксувати курс в адміністративному порядку, але й не залишати ринок наодинці з надмірними коливаннями. Саме інтервенції НБУ залишаються головним інструментом стабілізації", — пояснює експерт.

За прогнозами, попит на валюту перевищуватиме пропозицію приблизно на 10–15 %. Для компенсації такого розриву регулятору може знадобитися в середньому 850–900 млн доларів на валютні інтервенції щотижня.

Скільки коштуватиме валюта наступного тижня Фото: Pexels

Курс долара — прогноз на наступний тиждень, 15–21 червня

За нинішніх умов курс долара може залишатися в межах 44,4–45,10 грн, прогнозує банкір. Курс євро буде більшою мірою залежати від зовнішніх факторів. Його курс в Україні визначатиметься не тільки внутрішнім валютним попитом, а й світовим співвідношенням євро/долар.

Особливу роль відіграватиме ситуація на Близькому Сході, яка вже протягом 3,5 місяців залишається джерелом нестабільності.

"Будь-які зміни в регіоні можуть впливати на ціни на нафту, а через них — на очікування світових інвесторів. Саме тому євро може реагувати на зовнішні новини чутливіше, ніж долар в Україні", — каже Лесовий.

Наразі прогнозується, що курс євро до долара коливатиметься в діапазоні 1,15–1,18. Це дає підстави очікувати, що курс євро в Україні становитиме 51–52,5 грн.

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Загалом валютний ринок наступного тижня залишатиметься під контролем. Основні ризики зберігаються, але НБУ має у своєму розпорядженні достатній набір інструментів, щоб не допустити різких коливань. Тому слід очікувати помірної стабільності з можливими короткочасними коливаннями курсу.

Основні події на валютному ринку з 15 по 21 червня:

діапазони коливань валютних курсів: 44,4–45,1 грн/$ та 51–52,5 грн/€ (на міжбанківському ринку) та 44,3–45 грн/$ та 51–52,5 грн/€ (на готівковому ринку);

щоденні курсові зміни: до 0,05–0,15 грн (міжбанк), до 0,1–0,2 грн (комбанки), до 0,3 грн (обмінні пункти);

різниця між курсами купівлі та продажу: до 0,15 грн за $1, до 0,2 грн за €1 (міжбанк), до 0,5-0,6 грн за $1, до 0,8-1 грн за €1 (комбанки), до 0,6-1 грн за $1, до 1-1,3 грн за €1 (обмінні пункти);

різниця курсів купівлі на готівковому ринку: 0,2-0,3 грн за $1, 0,3-0,5 за €1 (комбанки), 0,3-0,5 грн за $1, 0,5-0,7 за €1 (обмінні пункти);

різниця курсів продажу на готівковому ринку: 0,1-0,2 грн за $1, 0,2-0,3 грн за €1 (комбанки), 0,3-0,5 грн за $1, до 0,5 грн за €1 (обмінні пункти);

залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанківського та готівкового ринків — 0,1–0,15 грн;

середні тижневі курсові відхилення — до 1-1,5% від початкового курсу тижня.

Нагадаємо, раніше економіст Віталій Шапран висловився з приводу "долара по 45". Він вважає, що нічого надзвичайного не відбувається, планові показники девальвації гривні на 2026 рік Україна поки що витримує, та й інфляція не перевищує того, що закладено в бюджеті.