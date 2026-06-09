Курс долара в Україні стрімко зріс: скільки ставлять банки

Курс долара в Україні вдень 9 червня стрімко зростає та майже наблизився до позначки 45 грн. В деяких банках продаж долара США вже досягла цього психологічного рівня.

Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 44,51 грн, що на 16 копійок більше за попередній день. Це новий історичний максимум офіційного курсу в Україні. Водночас євро після попереднього зниження подешевшав до 51,35 грн, втративши 28 коп. Фокус дізнався, що відбувається з валютою вдень 9 червня.

На готівковому ринку долар також помітно здорожчав.

Курс в обмінниках

В пунктах обміну валют 9 червня долар США купують у середньому по 44,55 грн, а продають по 44,40-44,60 грн залежно від регіону та мережі.

Євро в обмінниках торгується в межах 51,65-51,85 грн.

Валютний ринок в Україні лихоманить Фото: pexels.com

Курс валют у банках

В банківських установах курс долара зріс ще суттєвіше. Купівля становить близько 44,35 грн, а продають валюту майже по 44,90 грн. У деяких банках курс продажу вже сягнув 45 грн за долар.

Відео дня

Загалом за останню добу долар додав понад 30 коп. у банківських касах, що стало одним із найпомітніших стрибків валютного ринку на початку літа 2026 року.

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На тлі здорожчання валюти українці вже відчули зростання вартості готівкового долара, а експерти не виключають подальших коливань курсу найближчим часом.

Нагадаємо, днями банкір Тарас Лєсовий повідомив Фокусу, що початок літа в Україні показав активність громадян щодо стеження за курсом долара і євро, особливо на тлі ризиків безпеки і коливань світових ринків.