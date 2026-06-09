Курс доллара в Украине стремительно вырос: сколько ставят банки

Курс доллара в Украине днем 9 июня стремительно растет и почти приблизился к отметке 45 грн. В некоторых банках продажа доллара США уже достигла этого психологического уровня.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 44,51 грн, что на 16 копеек больше предыдущего дня. Это новый исторический максимум официального курса в Украине. В то же время евро после предыдущего снижения подешевел до 51,35 грн, потеряв 28 коп. Фокус узнал, что происходит с валютой днем 9 июня.

На наличном рынке доллар также заметно подорожал.

Курс в обменниках

В пунктах обмена валют 9 июня доллар США покупают в среднем по 44,55 грн, а продают по 44,40-44,60 грн в зависимости от региона и сети.

Евро в обменниках торгуется в пределах 51,65-51,85 грн.

Валютный рынок в Украине лихорадит Фото: pexels.com

Курс валют в банках

В банковских учреждениях курс доллара вырос еще существеннее. Покупка составляет около 44,35 грн, а продают валюту почти по 44,90 грн. В некоторых банках курс продажи уже достиг 45 грн за доллар.

Відео дня

Всего за последние сутки доллар прибавил более 30 коп. в банковских кассах, что стало одним из самых заметных скачков валютного рынка в начале лета 2026 года.

Важно

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На фоне подорожания валюты украинцы уже ощутили рост стоимости наличного доллара, а эксперты не исключают дальнейших колебаний курса в ближайшее время.

Напомним, на днях банкир Тарас Лесовой сообщил Фокусу, что начало лета в Украине показало активность граждан по слежению закурсом доллара и евро, особенно на фоне рисков безопасности и колебаний мировых рынков.