Официальный курс валют на 9 июня: НБУ обновил данные по доллару, евро, фунту, франку и злотому

Курс валют в Украине на завтра обновился. НБУ предоставил актуальные данные по доллару, евро, фунту, франку и польскому злотому.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 9 июня 2026 года. Гривна продолжает оставаться относительно стабильной относительно основных иностранных валют, в то же время доллар и евро удерживаются на высоких уровнях. Об этом говорится на официальном сайте Нацбанка.

Официальный курс доллара США установлен на уровне 44,51 грн, евро обновился до 51,35 грн, а польский злотый будет стоить 12,10 грн.

Основные курсы валют на 9 июня

Поэтому актуальные данные НБУ по доллару, евро, фунту, франку, польскому злотому и другим иностранным валютам следующие:

доллар США — 44,5129 грн;

евро — 51,3545 грн;

фунт стерлингов — 59,4781 грн;

швейцарский франк — 55,8926 грн;

польский злотый — 12,1064 грн;

канадский доллар — 31,9387 грн;

турецкая лира — 0,9656 грн;

китайский юань — 6,5618 грн.

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Давление на гривну будет продолжаться

На фоне войны и экономической неопределенности эксперты не исключают дальнейшего давления на гривну.

Эксперты не исключают дальнейшего давления на гривну Фото: Pixabay

Главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Руслан Черный заявил, что нынешнюю стабильность валютного рынка в значительной степени обеспечивают действия Нацбанка и международная поддержка Украины.

По его словам, в случае ухудшения ситуации на фронте или сокращения помощи от партнеров курс доллара может существенно вырасти.

"Если Россия возобновит свое наступление или возникнут проблемы с международной помощью, то курс может вырасти до 47-48 грн за доллар. Если Трамп опять что-то учудит, или Европа скажет, что больше не будет давать траншей, то курс взлетит больше 50 грн", — отметил Руслан Черный.

Сейчас валютный рынок в Украине остается контролируемым, а Нацбанк продолжает сглаживать резкие колебания курса.

Напомним, на днях спрос на доллар в Украине обвалился до минимума за 10 месяцев. Эксперт банка посоветовал, куда выгоднее вкладывать деньги этим летом.