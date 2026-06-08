Официальный курс валют на 9 июня: НБУ обновил данные по доллару, евро, фунту, франку и злотому
Курс валют в Украине на завтра обновился. НБУ предоставил актуальные данные по доллару, евро, фунту, франку и польскому злотому.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 9 июня 2026 года. Гривна продолжает оставаться относительно стабильной относительно основных иностранных валют, в то же время доллар и евро удерживаются на высоких уровнях. Об этом говорится на официальном сайте Нацбанка.
Официальный курс доллара США установлен на уровне 44,51 грн, евро обновился до 51,35 грн, а польский злотый будет стоить 12,10 грн.
Основные курсы валют на 9 июня
Поэтому актуальные данные НБУ по доллару, евро, фунту, франку, польскому злотому и другим иностранным валютам следующие:
- доллар США — 44,5129 грн;
- евро — 51,3545 грн;
- фунт стерлингов — 59,4781 грн;
- швейцарский франк — 55,8926 грн;
- польский злотый — 12,1064 грн;
- канадский доллар — 31,9387 грн;
- турецкая лира — 0,9656 грн;
- китайский юань — 6,5618 грн.
Давление на гривну будет продолжаться
На фоне войны и экономической неопределенности эксперты не исключают дальнейшего давления на гривну.
Главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Руслан Черный заявил, что нынешнюю стабильность валютного рынка в значительной степени обеспечивают действия Нацбанка и международная поддержка Украины.
По его словам, в случае ухудшения ситуации на фронте или сокращения помощи от партнеров курс доллара может существенно вырасти.
"Если Россия возобновит свое наступление или возникнут проблемы с международной помощью, то курс может вырасти до 47-48 грн за доллар. Если Трамп опять что-то учудит, или Европа скажет, что больше не будет давать траншей, то курс взлетит больше 50 грн", — отметил Руслан Черный.
Сейчас валютный рынок в Украине остается контролируемым, а Нацбанк продолжает сглаживать резкие колебания курса.
Напомним, на днях спрос на доллар в Украине обвалился до минимума за 10 месяцев. Эксперт банка посоветовал, куда выгоднее вкладывать деньги этим летом.