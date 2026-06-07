Спрос на доллар в Украине обвалился до минимума за 10 месяцев. Что будет с курсом в ближайшие дни?

Украинцы продолжают наращивать покупку евро, тогда как спрос на доллар существенно снизился. Чистая покупка американской валюты населением упала до самого низкого уровня за последние 10 месяцев. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

По его словам, в мае чистая покупка доллара населением сократилась до 62,3 млн долларов, тогда как чистая покупка евро выросла до эквивалента 225 млн долларов.

"Перед летом и отпусками, плановыми поездками в Европу, а также из-за позиции НБУ по поддержке евро усиливается интерес украинцев к единой европейской валюте", — отметил эксперт.

Обвал валют

Несмотря на это, доллар остается главной валютой наличного рынка. По словам Шевчишина, около 70,5% всех наличных валютных операций приходится именно на доллар, тогда как доля евро составляет 26%.

Відео дня

"На другие валюты приходится лишь 3,5% операций. Преимущественно это польский злотый и румынский лей, которые активно используются в приграничных расчетах", — пояснил аналитик.

С начала 2026 года украинцы купили наличного евро на 1,48 млрд долларов больше, чем продали. Аналогичный показатель фиксируется и в отношении доллара.

В целом чистая покупка наличной валюты населением за первые месяцы года уже достигла почти 3 млрд долларов.

Что будет с курсом доллара и евро

Шевчишин прогнозирует дальнейший рост доллара на фоне событий на мировых рынках и ожиданий относительно политики Федеральной резервной системы США.

"Украинский рынок должен отреагировать на пятничное укрепление доллара на мировом рынке. Евро может оказаться под давлением, а доллар — продолжить рост", — считает эксперт.

В базовом сценарии аналитик ожидает:

наличный доллар — в пределах 44,25-44,75 грн;

наличный евро — 51,25-51,75 грн.

По словам Шевчишина, важную роль будет играть позиция Национального банка Украины.

"Будет ли НБУ удерживать евро на текущих уровнях и тем самым толкать доллар до 45 гривен, или позволит одновременное ослабление евро и укрепление доллара — станет понятно уже в ближайшие дни", — отметил он.

Дефицит валюты вырос

Аналитик также обратил внимание на рост дефицита валюты на межбанке и наличном рынке.

Среднесуточный дефицит валюты на межбанке за неделю вырос на 10% — до 119 млн долларов, что стало максимумом за шесть недель.

На наличном рынке дефицит увеличился почти на 19% — до 13,5 млн долларов в сутки.

В то же время Нацбанк сократил валютные интервенции примерно на 8%.

Валютный рынок

Мировые рынки поддерживают доллар

По словам Шевчишина, укрепление американской валюты связано с устойчивыми показателями экономики США и ожиданиями повышения ставки ФРС.

"Рынок все активнее закладывает повышение учетной ставки ФРС США. Это поддерживает доллар на мировом рынке и усиливает давление на евро", — пояснил аналитик.

Он добавил, что на этой неделе инвесторы будут следить за:

данными по инфляции в США;

решением Европейского центробанка по ставке;

ситуацией на мировых финансовых рынках.

Также эксперт обратил внимание на сокращение золотовалютных резервов Украины до 45,73 млрд долларов, однако отметил, что рынок ожидает поступления международной помощи уже в июне.

Напомним, начало лета показало, что украинцы активнее стали следить за курсом доллара и евро, особенно на фоне рисков безопасности и колебаний мировых рынков. Однако в ближайшие недели резких валютных скачков в Украине не прогнозируется.

Специалист банковского сектора посоветовал, куда выгоднее вкладывать деньги этим летом.