Попит на долар в Україні обвалився до мінімуму за 10 місяців. Що буде з курсом найближчими днями?

Українці продовжують нарощувати купівлю євро, тоді як попит на долар суттєво знизився. Чиста купівля американської валюти населенням впала до найнижчого рівня за останні 10 місяців. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

За його словами, у травні чиста купівля долара населенням скоротилася до 62,3 млн доларів, тоді як чиста купівля євро зросла до еквівалента 225 млн доларів.

"Перед літом та відпустками, плановими поїздками в Європу, а також через позицію НБУ щодо підтримки євро посилюється інтерес українців до єдиної європейської валюти", — зазначив експерт.

Обвал валют

Попри це, долар залишається головною валютою готівкового ринку. За словами Шевчишина, близько 70,5% усіх готівкових валютних операцій припадає саме на долар, тоді як частка євро становить 26%.

Відео дня

"На інші валюти припадає лише 3,5% операцій. Переважно це польський злотий та румунський лей, які активно використовуються у прикордонних розрахунках", — пояснив аналітик.

Від початку 2026 року українці купили готівкового євро на 1,48 млрд доларів більше, ніж продали. Аналогічний показник фіксується і щодо долара.

Загалом чиста купівля готівкової валюти населенням за перші місяці року вже сягнула майже 3 млрд доларів.

Що буде з курсом долара та євро

Шевчишин прогнозує подальше зростання долара на тлі подій на світових ринках та очікувань щодо політики Федеральної резервної системи США.

"Український ринок має відреагувати на п’ятничне зміцнення долара на світовому ринку. Євро може опинитися під тиском, а долар — продовжити зростання", — вважає експерт.

У базовому сценарії аналітик очікує:

готівковий долар — у межах 44,25-44,75 грн;

готівковий євро — 51,25-51,75 грн.

За словами Шевчишина, важливу роль відіграватиме позиція Національного банку України.

"Чи буде НБУ утримувати євро на поточних рівнях і тим самим штовхати долар до 45 гривень, чи дозволить одночасне послаблення євро та зміцнення долара — стане зрозуміло вже найближчими днями", — зазначив він.

Дефіцит валюти зріс

Аналітик також звернув увагу на зростання дефіциту валюти на міжбанку та готівковому ринку.

Середньодобовий дефіцит валюти на міжбанку за тиждень зріс на 10% — до 119 млн доларів, що стало максимумом за шість тижнів.

На готівковому ринку дефіцит збільшився майже на 19% — до 13,5 млн доларів на добу.

Водночас Нацбанк скоротив валютні інтервенції приблизно на 8%.

Валютний ринок

Світові ринки підтримують долар

За словами Шевчишина, зміцнення американської валюти пов’язане зі стійкими показниками економіки США та очікуваннями підвищення ставки ФРС.

"Ринок усе активніше закладає підвищення облікової ставки ФРС США. Це підтримує долар на світовому ринку та посилює тиск на євро", — пояснив аналітик.

Він додав, що цього тижня інвестори стежитимуть за:

даними щодо інфляції у США;

рішенням Європейського центробанку щодо ставки;

ситуацією на світових фінансових ринках.

Також експерт звернув увагу на скорочення золотовалютних резервів України до 45,73 млрд доларів, однак наголосив, що ринок очікує надходження міжнародної допомоги вже у червні.

Нагадаємо, початок літа показав, що українці активніше стали стежити за курсом долара і євро, особливо на тлі ризиків безпеки і коливань світових ринків. Однак найближчими тижнями різких валютних стрибків в Україні не прогнозується.

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