Офіційний курс валют на 9 червня: НБУ оновив дані по долару, євро, фунту, франку та злотому

Курс валют в Україні на завтра оновився. НБУ надав актуальні дані щодо долара, євро, фунта, франка та польського злотого.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 9 червня 2026 року. Гривня продовжує залишатися відносно стабільною щодо основних іноземних валют, водночас долар і євро утримуються на високих рівнях. Про це йдеться на офіційному сайті Нацбанку.

Офіційний курс долара США встановлено на рівні 44,51 грн, євро оновився до 51,35 грн, а польський злотий коштуватиме 12,10 грн.

Основні курси валют на 9 червня

Тож актуальні дані НБУ щодо долара, євро, фунта, франка, польського злотого та інших іноземних валют наступні:

долар США — 44,5129 грн;

євро — 51,3545 грн;

фунт стерлінгів — 59,4781 грн;

швейцарський франк — 55,8926 грн;

польський злотий — 12,1064 грн;

канадський долар — 31,9387 грн;

турецька ліра — 0,9656 грн;

китайський юань — 6,5618 грн.

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Тиск на гривню триватиме

На тлі війни та економічної невизначеності експерти не виключають подальшого тиску на гривню.

Експерти не виключають подальшого тиску на гривню Фото: Pixabay

Головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслан Чорний заявив, що нинішню стабільність валютного ринку значною мірою забезпечують дії Нацбанку та міжнародна підтримка України.

За його словами, у разі погіршення ситуації на фронті або скорочення допомоги від партнерів курс долара може суттєво зрости.

"Якщо Росія відновить свій наступ або виникнуть проблеми з міжнародною допомогою, то курс може зрости до 47-48 грн за долар. Якщо Трамп знову щось утне, або Європа скаже, що більше не буде давати траншів, то курс злетить більше 50 грн", — зазначив Руслан Чорний.

Наразі валютний ринок в Україні залишається контрольованим, а Нацбанк продовжує згладжувати різкі коливання курсу.

Нагадаємо, днями попит на долар в Україні обвалився до мінімуму за 10 місяців. Експерт банку порадив, куди вигідніше вкладати гроші цього літа.