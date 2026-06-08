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Економіка Курс валют в Україні

Офіційний курс валют на 9 червня: НБУ оновив дані по долару, євро, фунту, франку та злотому

Офіційний курс долара США
НБУ встановив офіційний курс валют на 9 червня | Фото: З відкритих джерел

Курс валют в Україні на завтра оновився. НБУ надав актуальні дані щодо долара, євро, фунта, франка та польського злотого.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 9 червня 2026 року. Гривня продовжує залишатися відносно стабільною щодо основних іноземних валют, водночас долар і євро утримуються на високих рівнях. Про це йдеться на офіційному сайті Нацбанку.

Офіційний курс долара США встановлено на рівні 44,51 грн, євро оновився до 51,35 грн, а польський злотий коштуватиме 12,10 грн.

Основні курси валют на 9 червня

Тож актуальні дані НБУ щодо долара, євро, фунта, франка, польського злотого та інших іноземних валют наступні:

  • долар США — 44,5129 грн;
  • євро — 51,3545 грн;
  • фунт стерлінгів — 59,4781 грн;
  • швейцарський франк — 55,8926 грн;
  • польський злотий — 12,1064 грн;
  • канадський долар — 31,9387 грн;
  • турецька ліра — 0,9656 грн;
  • китайський юань — 6,5618 грн.
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Тиск на гривню триватиме

На тлі війни та економічної невизначеності експерти не виключають подальшого тиску на гривню.

Експерти не виключають подальшого тиску на гривню
Експерти не виключають подальшого тиску на гривню
Фото: Pixabay

Головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслан Чорний заявив, що нинішню стабільність валютного ринку значною мірою забезпечують дії Нацбанку та міжнародна підтримка України.

За його словами, у разі погіршення ситуації на фронті або скорочення допомоги від партнерів курс долара може суттєво зрости.

"Якщо Росія відновить свій наступ або виникнуть проблеми з міжнародною допомогою, то курс може зрости до 47-48 грн за долар. Якщо Трамп знову щось утне, або Європа скаже, що більше не буде давати траншів, то курс злетить більше 50 грн", — зазначив Руслан Чорний.

Наразі валютний ринок в Україні залишається контрольованим, а Нацбанк продовжує згладжувати різкі коливання курсу.

Нагадаємо, днями попит на долар в Україні обвалився до мінімуму за 10 місяців. Експерт банку порадив, куди вигідніше вкладати гроші цього літа.