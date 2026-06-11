Нацбанк установил курс доллара на 12 июня на уровне 44,93 грн.

Американская валюта — доллар США — снова подорожал до 44,9256 грн, что на 10 коп. больше, чем в предыдущий банковский день.

Евро также обновил рекордные значения. Официальный курс на 12 июня установлен на уровне 51,8352 грн за евро.

Как отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин, в последние дни гривна демонстрирует заметное ослабление по отношению к доллару, за три дня американская валюта существенно укрепилась.

"Курс доллара к гривне в понедельник вырос на 0,7%, во вторник — также на 0,7% — это были два дня с наиболее резким ростом. В среду рост составил еще 0,2%", — пояснил эксперт.

По его словам, опубликованные Нацбанком статистические данные свидетельствуют об усилении дисбаланса на валютном рынке.

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"Чистый спрос на рынке наличных денег вырос, но в среднем он остается значительно ниже уровней четвертого квартала 2025 года и первого квартала 2026 года, а тем более показателей 2024 года", — добавил Шевчишин.

Курс валют на 12 июня

Аналитик отмечает, что на межбанковском рынке спрос на валюту растет довольно медленно — примерно на 1,5% по сравнению с предыдущей неделей. В то же время предложение валюты сократилось на 12%, что составляет около 30 млн долларов в день.

По мнению эксперта, причиной может быть нежелание продавцов выходить на рынок в ожидании дальнейшего роста курса.

"Продавцы валюты либо удерживали её от продажи, ведь её можно будет продать дороже, либо у нас есть определённые проблемы с экспортом. Пока данных недостаточно, чтобы однозначно подтвердить одну из этих версий", — отметил он.

Шевчишин подытожил, что дефицит валюты на рынке усилился из-за более активного спроса в сегменте наличных и пассивности продавцов на межбанковском рынке.

"Таким образом, дефицит рынка вырос за счет наличного рынка и пассивности продавцов на межбанковском рынке", — подчеркнул аналитик.

Курс валют на 12 июня

По данным НБУ, официальный курс валют на 12 июня составляет:

доллар — 44,9256 грн;

евро — 51,8352 грн;

польский злотый — 12,1888 грн.

Дальнейшая динамика курса будет зависеть от соотношения спроса и предложения на валюту, а также от ситуации с экспортной выручкой и настроений участников рынка.

Напомним, ранее банки Украины в очередной раз повысили курсы иностранных валют. Средний курс продажи доллара впервые достиг отметки 45,20 грн, а официальный курс НБУ установил очередной исторический максимум.