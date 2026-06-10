Курс доллара в банках превысил 45 грн, евро приблизился к 52,3 грн.

Украинские банки 10 июня повысили курсы иностранных валют. Средний курс продажи доллара впервые достиг отметки 45,20 грн, а официальный курс НБУ установил очередной исторический максимум. Об этом сообщает Minfin.

Сегодня, в среду, средний курс наличного доллара в банках составляет:

покупка — 44,70 грн (+25 коп.);

продажа — 45,20 грн (+25 коп.).

В то же время средний курс евро вырос до:

покупка — 51,58 грн (+23 коп.);

продажа — 52,30 грн (+26 коп.).

Польский злотый банки покупают в среднем по 11,80 грн, а продают по 12,40 грн.

Национальный банк Украины Фото: bank.gov.ua

Официальный курс НБУ

Национальный банк Украины установил на 10 июня следующие официальные курсы:

доллар США — 44,8437 грн (+33 коп.);

евро — 51,8976 грн (+54 коп.);

польский злотый — 12,248 грн (+14 коп.).

Відео дня

Для американской валюты это уже шестой исторический максимум в июне.

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Какой курс доллара установили крупнейшие банки

По состоянию на день среды доллар в кассах крупнейших банков продают в пределах от 45,09 до 45,40 грн.

В частности:

ПриватБанк — 44,65/45,25 грн;

ПУМБ — 44,80/45,40 грн;

Райффайзен Банк — 44,75/45,24 грн;

Сенс Банк — 44,90/45,30 грн;

Укрсиббанк — 44,60/45,25 грн;

Универсал Банк — 44,65/45,15 грн.

Евро также дорожает

На фоне ослабления гривны европейская валюта также демонстрирует рост. Средний курс продажи евро в банках достиг 52,30 грн, тогда как официальный курс НБУ приблизился к отметке 52 грн.

Финансисты отмечают, что на валютном рынке сохраняется повышенный спрос на иностранную валюту, что поддерживает восходящий тренд курса доллара и евро.