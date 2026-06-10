Банки Украины снова обновили курсы валют: доллар — по 45 грн 10 июня
Курс доллара в банках превысил 45 грн, евро приблизился к 52,3 грн.
Украинские банки 10 июня повысили курсы иностранных валют. Средний курс продажи доллара впервые достиг отметки 45,20 грн, а официальный курс НБУ установил очередной исторический максимум. Об этом сообщает Minfin.
Сегодня, в среду, средний курс наличного доллара в банках составляет:
- покупка — 44,70 грн (+25 коп.);
- продажа — 45,20 грн (+25 коп.).
В то же время средний курс евро вырос до:
- покупка — 51,58 грн (+23 коп.);
- продажа — 52,30 грн (+26 коп.).
Польский злотый банки покупают в среднем по 11,80 грн, а продают по 12,40 грн.
Официальный курс НБУ
Национальный банк Украины установил на 10 июня следующие официальные курсы:
- доллар США — 44,8437 грн (+33 коп.);
- евро — 51,8976 грн (+54 коп.);
- польский злотый — 12,248 грн (+14 коп.).
Для американской валюты это уже шестой исторический максимум в июне.Важно
Какой курс доллара установили крупнейшие банки
По состоянию на день среды доллар в кассах крупнейших банков продают в пределах от 45,09 до 45,40 грн.
В частности:
- ПриватБанк — 44,65/45,25 грн;
- ПУМБ — 44,80/45,40 грн;
- Райффайзен Банк — 44,75/45,24 грн;
- Сенс Банк — 44,90/45,30 грн;
- Укрсиббанк — 44,60/45,25 грн;
- Универсал Банк — 44,65/45,15 грн.
Евро также дорожает
На фоне ослабления гривны европейская валюта также демонстрирует рост. Средний курс продажи евро в банках достиг 52,30 грн, тогда как официальный курс НБУ приблизился к отметке 52 грн.
Финансисты отмечают, что на валютном рынке сохраняется повышенный спрос на иностранную валюту, что поддерживает восходящий тренд курса доллара и евро.