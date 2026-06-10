Курс долара в банках перевищив 45 грн, євро наблизився до 52,3 грн.

Українські банки 10 червня підвищили курси іноземних валют. Середній курс продажу долара вперше досяг позначки 45,20 грн, а офіційний курс НБУ встановив черговий історичний максимум. Про це повідомляє Minfin.

Сьогодні, у середу, середній курс готівкового долара в банках становить:

купівля — 44,70 грн (+25 коп.);

продаж — 45,20 грн (+25 коп.).

Водночас середній курс євро зріс до:

купівля — 51,58 грн (+23 коп.);

продаж — 52,30 грн (+26 коп.).

Польський злотий банки купують у середньому по 11,80 грн, а продають по 12,40 грн.

Національний банк України Фото: bank.gov.ua

Офіційний курс НБУ

Національний банк України встановив на 10 червня такі офіційні курси:

долар США — 44,8437 грн (+33 коп.);

євро — 51,8976 грн (+54 коп.);

польський злотий — 12,248 грн (+14 коп.).

Відео дня

Для американської валюти це вже шостий історичний максимум у червні.

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Який курс долара встановили найбільші банки

Станом на день середи долар у касах найбільших банків продають у межах від 45,09 до 45,40 грн.

Зокрема:

ПриватБанк — 44,65/45,25 грн;

ПУМБ — 44,80/45,40 грн;

Райффайзен Банк — 44,75/45,24 грн;

Сенс Банк — 44,90/45,30 грн;

Укрсиббанк — 44,60/45,25 грн;

Універсал Банк — 44,65/45,15 грн.

Євро також дорожчає

На тлі послаблення гривні європейська валюта також демонструє зростання. Середній курс продажу євро в банках досяг 52,30 грн, тоді як офіційний курс НБУ наблизився до позначки 52 грн.

Фінансисти зазначають, що на валютному ринку зберігається підвищений попит на іноземну валюту, що підтримує висхідний тренд курсу долара та євро.