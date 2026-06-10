Долар оновив історичний максимум: 10 червня курс валют змінився

Національний банк України встановив на 10 червня 2026 року офіційний курс долара на рівні 44,8437 грн. І це черговий історичний максимум для американської валюти в країні.

Сьогодні, в середу, порівняно з попереднім днем долар додав в ціні понад 33 коп. Водночас курс євро також залишається поблизу рекордних значень.

Офіційні курси валют НБУ на 10 червня настпуні:

Долар США коштує 44,8437 грн;

Євро — 51,8976 грн;

Польський злотий — 12,2480 грн;

Фунт стерлінгів — 60,1085 грн;

Швейцарський франк — 56,3646 грн;

Канадський долар — 32,2130 грн;

Китайський юань — 6,6222 грн;

Турецька ліра — 0,9724 грн.

Долар майже досяг позначки 45 грн

На міжбанківському ринку напередодні торгівля проходила поблизу рівня 44,87-44,90 грн за долар, а в окремих банках та обмінниках курс продажу вже наближався до психологічної позначки 45 гривень.

Відео дня

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив, що на валютний ринок продовжує впливати ситуація на світових майданчиках, насамперед динаміка пари євро/долар.

Середній курс долара, передбачений у бюджеті на 2026 рік, становить 45,7 грн

За його словами, дедалі більше значення для українського валютного ринку має саме курс євро, тоді як долар фактично реагує на зміни співвідношення між двома світовими валютами.

Чому зростає курс

Фінансисти звертають увагу, що навіть після надходження Україні 2,8 млрд євро зовнішньої допомоги ринок зберігає високу інерцію.

На думку Шевчишина, якщо євро залишатиметься поблизу поточних рівнів, а співвідношення EUR/USD на світовому ринку знижуватиметься, це може автоматично підштовхувати долар до нових максимумів відносно гривні.

Зберігається вплив світового ринку на курс гривні й реакція на корекцію EURUSD, незважаючи на надходження 2,8 млрд євро. Інерція не дозволяє ринку розвернутись швидко, тим більше що НБУ притримує євро від сильної корекції. Та й взагалі — євро наш новий бенчмарк

"Давайте просто промоделюємо, якщо євро — наш бенчмарк й його стримують. Якщо eurusd впаде до 1,1 а НБУ буде тримати євро на 51 грн чи 50 грн, який буде курс долару? Логічно, що курс долару буде 46,35грн чи 45,45 грн. А якщо eurusd впаде через світову кризу наприклад до паритету 1,00? Який буде курс долару до гривні? Й зрозуміло, якщо НБУ буде тримати євро на рівні 50грн за євро, то й долар може сягнути 50 грн за долар", — розмірковує експерт.

Важливо

Курс долара в Україні стрімко зріс: скільки ставлять банки

Водночас середній курс долара, закладений у державному бюджеті України на 2026 рік, становить 45,7 грн за долар, що вище за поточний офіційний показник.

Курс долара в Україні вже наблизився до бюджетного орієнтира, але формально ще має простір для подальшого зростання.

Напередодні Нацбанк України встановив офіційний курс долара на рівні 44,51 грн, що на 16 коп більше за 8 червня. На той час це був новий історичний максимум офіційного курсу в Україні.