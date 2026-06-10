Доллар обновил исторический максимум: 10 июня курс валют изменился

Национальный банк Украины установил на 10 июня 2026 года официальный курс доллара на уровне 44,8437 грн. И это очередной исторический максимум для американской валюты в стране.

Сегодня, в среду, по сравнению с предыдущим днем доллар прибавил в цене более 33 коп. В то же время курс евро также остается вблизи рекордных значений.

Официальные курсы валют НБУ на 10 июня следующие:

Доллар США стоит 44,8437 грн;

Евро — 51,8976 грн;

Польский злотый — 12,2480 грн;

Фунт стерлингов — 60,1085 грн;

Швейцарский франк — 56,3646 грн;

Канадский доллар — 32,2130 грн;

Китайский юань — 6,6222 грн;

Турецкая лира — 0,9724 грн.

Доллар почти достиг отметки 45 грн

На межбанковском рынке накануне торговля проходила вблизи уровня 44,87-44,90 грн за доллар, а в отдельных банках и обменниках курс продажи уже приближался к психологической отметке 45 гривен.

Відео дня

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что на валютный рынок продолжает влиять ситуация на мировых площадках, прежде всего динамика пары евро/доллар.

Средний курс доллара, предусмотренный бюджетом на 2026 год, составляет 45,7 грн

По его словам, все большее значение для украинского валютного рынка имеет именно курс евро, тогда как доллар фактически реагирует на изменения соотношения между двумя мировыми валютами.

Почему растет курс

Финансисты обращают внимание, что даже после поступления Украине 2,8 млрд евро внешней помощи рынок сохраняет высокую инерцию.

По мнению Шевчишина, если евро будет оставаться вблизи текущих уровней, а соотношение EUR/USD на мировом рынке будет снижаться, это может автоматически подталкивать доллар к новым максимумам по отношению к гривне.

Сохраняется влияние мирового рынка на курс гривны и реакция на коррекцию EURUSD, несмотря на поступление 2,8 млрд евро. Инерция не позволяет рынку развернуться быстро, тем более что НБУ придерживает евро от сильной коррекции. Да и вообще — евро наш новый бенчмарк

"Давайте просто промоделируем, если евро — наш бенчмарк и его сдерживают. Если eurusd упадет до 1,1 а НБУ будет держать евро на 51 грн или 50 грн, какой будет курс доллара? Логично, что курс доллара будет 46,35 грн или 45,45 грн. А если eurusd упадет из-за мирового кризиса например до паритета 1,00? Какой будет курс доллара к гривне? И понятно, если НБУ будет держать евро на уровне 50 грн за евро, то и доллар может достичь 50 грн за доллар", — рассуждает эксперт.

Важно

Курс доллара в Украине стремительно вырос: сколько ставят банки

В то же время средний курс доллара, заложенный в государственном бюджете Украины на 2026 год, составляет 45,7 грн за доллар, что выше текущего официального показателя.

Курс доллара в Украине уже приблизился к бюджетному ориентиру, но формально еще имеет пространство для дальнейшего роста.

Накануне Нацбанк Украины установил официальный курс доллара на уровне 44,51 грн, что на 16 коп больше 8 июня. На то время это был новый исторический максимум официального курса в Украине.