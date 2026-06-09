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Фокус проводит голосование для рейтинга топ-25 банков Украины: кто сейчас возглавляет список

Банк, деньги
Фокус проводит голосование за топ-25 самых надежных банков Украины 2026 года. | Фото: Фокус

Украинская банковская система уже четвертый год работает в условиях полномасштабной войны, но несмотря на все вызовы продолжает демонстрировать устойчивость, стабильность и способность поддерживать экономику страны. В таких условиях вопрос надежности банков для клиентов и бизнеса остается особенно важным.

1 июня Фокус запустил голосование среди читателей, в рамках которого украинцы могут определить самый надежный банк 2026 года и повлиять на формирование финального народного рейтинга.

Важно
Топ-25 надежных банков Украины: читательский рейтинг
Топ-25 надежных банков Украины: читательский рейтинг

При оценивании банков учитываются ключевые критерии, среди которых:

  • финансовая устойчивость;
  • качество сервиса;
  • способность работать в кризисных условиях;
  • поддержка бизнеса и населения;
  • развитие цифровых решений;
  • а также общий уровень доверия клиентов.

В целом, в длинный список рейтинга вошли 59 банков, и по состоянию на сейчас в голосовании сформировалась первая десятка лидеров:

  1. Радабанк;
  2. КристалБанк;
  3. Банк Кредит Днепр;
  4. МТБ Банк;
  5. Коминбанк;
  6. Укрэксимбанк;
  7. Асвио Банк;
  8. ПриватБанк;
  9. Агропросперис Банк;
  10. Универсал Банк

Стоит заметить, что голосование продолжается до 12:00 15 июня, после чего будут подсчитаны результаты и опубликован финальный народный рейтинг топ-25 самых надежных банков Украины 2026 года. Перейдите по ссылке на материал Фокуса и выберите своего фаворита.

Відео дня

Ранее Фокус формировал рейтинг "Топ-25 университетов Украины — 2026" по результатам онлайн-голосования, в котором украинцы выбирали лучшие высшие учебные заведения из 50 представленных в лонг-листе. По итогам голосования победителем стал Запорожский государственный медико-фармацевтический университет.

В то же время в предыдущем рейтинге Фокуса "Украинец года 2025: держат фронт и прославляют страну" победителем народного голосования стал 47-летний разработчик игр Сергей Григорович, основатель GSC Game World и создатель серии S.T.A.L.K.E.R.