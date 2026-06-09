Фокус проводит голосование для рейтинга топ-25 банков Украины: кто сейчас возглавляет список

Украинская банковская система уже четвертый год работает в условиях полномасштабной войны, но несмотря на все вызовы продолжает демонстрировать устойчивость, стабильность и способность поддерживать экономику страны. В таких условиях вопрос надежности банков для клиентов и бизнеса остается особенно важным.

1 июня Фокус запустил голосование среди читателей, в рамках которого украинцы могут определить самый надежный банк 2026 года и повлиять на формирование финального народного рейтинга.

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Топ-25 надежных банков Украины: читательский рейтинг

При оценивании банков учитываются ключевые критерии, среди которых:

финансовая устойчивость;

качество сервиса;

способность работать в кризисных условиях;

поддержка бизнеса и населения;

развитие цифровых решений;

а также общий уровень доверия клиентов.

В целом, в длинный список рейтинга вошли 59 банков, и по состоянию на сейчас в голосовании сформировалась первая десятка лидеров:

Радабанк; КристалБанк; Банк Кредит Днепр; МТБ Банк; Коминбанк; Укрэксимбанк; Асвио Банк; ПриватБанк; Агропросперис Банк; Универсал Банк

Стоит заметить, что голосование продолжается до 12:00 15 июня, после чего будут подсчитаны результаты и опубликован финальный народный рейтинг топ-25 самых надежных банков Украины 2026 года. Перейдите по ссылке на материал Фокуса и выберите своего фаворита.

Відео дня

Ранее Фокус формировал рейтинг "Топ-25 университетов Украины — 2026" по результатам онлайн-голосования, в котором украинцы выбирали лучшие высшие учебные заведения из 50 представленных в лонг-листе. По итогам голосования победителем стал Запорожский государственный медико-фармацевтический университет.

В то же время в предыдущем рейтинге Фокуса "Украинец года 2025: держат фронт и прославляют страну" победителем народного голосования стал 47-летний разработчик игр Сергей Григорович, основатель GSC Game World и создатель серии S.T.A.L.K.E.R.